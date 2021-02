Gurtnellen Einbruchdiebstahl im Restaurant Sternen – die Polizei sucht Zeugen Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Montag Güter im Wert von mehreren tausend Franken aus dem Restaurant Sternen in Gurtnellen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

(pl) Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht auf Montag, 22. Februar, Zutritt zu den Räumlichkeiten des Hotel Restaurant Sternen in Gurtnellen. Wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte, wurden im Restaurantbereich Gegenstände in der Höhe von mehreren Tausend Franken gestohlen. Beim Diebstahl entstand zudem ein Sachschaden von 2500 Franken, heisst es in der Mitteilung weiter.

Personen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri, Telefon +41 41 874 53 53, zu melden.