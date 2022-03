Gurtnellen Frauen- und Müttergemeinschaft Gurtnellen blickt auf zwei aussergewöhnliche Vereinsjahre zurück Elisabeth Tresch-Bissig verlässt nach neun Jahren den Vorstand. Als Nachfolgerin wird Irene Kempf-Schilter gewählt.

Die Frauen- und Müttergemeinschaft Gurtnellen: Vreni Gerig (Ehrenmitglied), Sandra Zgraggen, Irene Kempf, Sandra Walker, Babette Triulzi, Esther Dubacher, Vreni Sax (Ehrenmitglied), Rosmarie Luzzani (von links). Bild: PD

Nach einem Jahr Pause aufgrund der Pandemie trafen sich am vergangenen Sonntag 34 Mitglieder zur 103. Generalversammlung der Frauen- und Müttergemeinschaft Gurtnellen (FMG) im Restaurant Sternen in Gurtnellen. Die Präsidentin, Babette Triulzi, blickte auf die zwei Vereinsjahre 2020 und 2021 zurück. Es waren zwei schwierige Jahre, mussten doch viele Anlässe abgesagt werden, schreibt die FMG in einer Mitteilung.

Im Vereinsjahr 2020 konnte lediglich der Morgenspaziergang von Husen, Meiental nach Wassen sowie die Elisabethenmesse und die Adventsfeier durchgeführt werden. Das Vereinsjahr 2020 werde als ein von Absagen, organisatorischen Entscheidungen und von «gesellschaftlicher Stille» geprägtes Jahr in die Vereinsgeschichte eingehen.

Events im 2021 waren volle Erfolge

Der Kinderevent im 2021 bei den Wasserwelten in Göschenen mit dem Thema «Von der Quelle zur Steckdose» war interessant, lehrreich und ein voller Erfolg. Das Highlight im Vereinsjahr 2021 sei auch die Vereinsreise ins Freilichtmuseum Ballenberg gewesen. Nach langem wieder einmal besuchten die Mitglieder auch die Heimbewohnerinnen und -bewohner im Seniorenzentrum Wassen. Am Floristikkurs, welcher Sandra Kunz leitete, konnten die Kursteilnehmerinnen neue Techniken lernen und gingen mit neuen Ideen für das Blumenstecken nach Hause. Auch bei den kirchlichen Anlässen durfte der Vorstand auf viele treue Mitglieder zählen.

Ehrungen und Wahlen des Vereins

Mit einem Jahr Verspätung wurden Vreni Gerig-Tresch und Vreni Sax-Inderkum zu Ehrenmitgliedern ernannt. Im Vorstand gab es zudem Änderungen: Nach 9-jähriger Vorstandstätigkeit verlässt Elisabeth Tresch-Bissig den Vorstand. Als Nachfolgerin wurde Irene Kempf-Schilter einstimmig gewählt. Babette Triulzi-Walker, Präsidentin, Sandra Walker-Bucher, Aktuarin und Sandra Zgraggen-Hurschler, Mitglied, liessen sich für ein weiteres Jahr wählen. Ebenfalls wurden Rosmarie Luzzani-Schumacher, Kassierin, und Esther Dubacher Gamma, Mitglied, für zwei weitere Jahre bestätigt. Marlene Baumann-Ziegler und Renate Walker-Mattli wurden als Rechnungsrevisorinnen wieder gewählt.

Ausserdem wurde ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen. Vier Austritte sind in den letzten zwei Jahren zu verzeichnen. Von sechs Mitgliedern musste leider für immer Abschied genommen werden. Dies ergibt einen Bestand von 105 Mitgliedern.

Vielfältiges Jahresprogramm geplant

Auch im neuen Vereinsjahr stehen interessante Veranstaltungen auf dem Programm. Der Vorstand hat sich bemüht, wiederum ein interessantes Jahresprogramm mit Neuem und Altbewährtem zusammenzustellen. Neben den kirchlichen Anlässen finden auch zwei Nachmittage zum Thema «Wir schenken Zeit» im Seniorenzentrum Wassen statt.

Das Kinderlotto, welches die FMGs Wassen, Göschenen und Gurtnellen gemeinsam organisieren, wird wiederum durchgeführt. Der Kinderevent führt dieses Jahr ins Malatelier nach Altdorf. Ebenfalls organisieren die FMGs Wassen, Göschenen und Gurtnellen wieder den grossen Lottomatch, welcher am Samstag, 29. Oktober, in der Aula Elf Elf, Göschenen, stattfinden wird. (sok)