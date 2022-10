Gurtnellen Töfffahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Ein Töfffahrer ist in Gurtnellen von der Strasse abgekommen. Der 20-Jährige musste ins Spital eingeliefert werden.

Die Unfallstelle in Gurtnellen. Bild: Kantonspolizei Uri

Bei einem Verkehrsunfall in Gurtnellen hat sich ein Töfffahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige fuhr am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr im Bereich Meitschligen aus noch unbekannten Gründen in eine Regenrinne am Strassenrand. Dabei kam er zu Fall und blieb mit dem Töff auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer musste vom Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12‘000 Franken. (rem)