Kandidatensuche: Gurtneller Gemeinderat appelliert an die Bevölkerung Die Bürger haben die positive Rechnung gutgeheissen. Rege diskutiert wurde ein Parkplatzkonzept. Nun sollen die Parkplätze auf dem Bahnhofplatz für alle zur freien Verfügung stehen. Philipp Zurfluh

Die Suche nach Gemeinderatsmitgliedern in Gurtnellen gestaltet sich als schwierig. (Bild: Urs Hanhart, 5. Juni 2018)

Gemeindepräsident Karl Walker und das Mitglied Hans Luzzani stellen sich bekanntlich nicht zur Wiederwahl. An der Versammlung vom Mittwochabend hat der Gemeinderat zum Ausdruck gebracht, dass die Suche nach Kandidaten sehr schwierig sei und appellierte an die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers. Der Gemeinderat wird darum bemüht sein, die vakanten Ämter bis zur Wahl am 20. Oktober zu besetzen, ist jedoch auch auf die Mithilfe und Eigeninitiative der Bevölkerung angewiesen.

Die 73 Anwesenden haben die Rechnung 2018, die mit einem Gewinn von rund 13’300 Franken schliesst, genehmigt. Grund für den Ertragsüberschuss waren weniger Ausgaben in der Bildung, die Auflösung des Fonds Waisenladen und Mehrerträge der Deponien Güetli und Butzen.

Parkplätze stehen frei zur Verfügung

Die Stimmberechtigten haben zudem die Schlussabrechnung des Teilprojekts Gornern der Wasserversorgung genehmigt. Das Teilprojekt konnte mit Kosten von 580’000 Franken abgeschlossen werden. Der Kredit von 2015 von 600’000 Franken konnte so mit rund 20’000 Franken unterschritten werden. Ausserdem haben die Stimmberechtigten den Kreditantrag von 60’000 Franken für die Groberschliessung Wasserversorgung Mittelarni genehmigt.

Everisto Triulzi, Mitglied der Projektgruppe Parkplatzkonzept Bahnhofplatz Gurtnellen, hat das überarbeitete Konzept vorgestellt. An der letztjährigen Frühlingsversammlung wurde das Parkplatzkonzept von der Bevölkerung abgelehnt. Ein Parkplatzkonzept ist zwingend notwendig, weil die SBB als Besitzerin des Grundstückes Auflagen macht, damit die Gemeinde für die nächsten Jahre den Platz mieten kann. Das «neue» Parkplatzkonzept führte zu einer regen und intensiven Diskussion. Einige waren der Meinung, dass man sich nochmals mit der SBB zusammensetzen sollte, um eine bessere oder längerfristigere Lösung zu erzielen. Weil die Einwohner von Gurtnellen finden, dass ein Parkplatzmangel vorliegt für Ortsansässige und Gäste, müsste man die Parkplätze für alle freigeben und nicht an die direkten Anwohner vermieten.

Am Schluss wurde über drei Anträge abgestimmt. Das Parkplatzkonzept wird somit wie folgt umgesetzt: Die Parkplätze auf dem Bahnhofplatz werden markiert, signalisiert und zur freien Verfügung angeboten.