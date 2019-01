Interview Haben die kleinen Skigebiete Zukunft? Warum es die kleinen Urner Skigebiete nach wie vor braucht und warum sie Andermatt sogar dankbar sind, erklärt Werner Arnold (55), Betriebsleiter des Skigebiets Haldi.

Die kleinen Skigebiete kamen über die Festtage spät oder gar nicht in die Gänge (Ausgabe von gestern). Ist so das Überleben gesichert?

Wenn das Geschäft über die Festtage ins Wasser fällt, dann schmerzt das. Aber wir dürfen nicht naiv sein: Ein solches Szenario wird uns künftig häufiger blühen. Deshalb halten wir die Kosten so tief wie möglich, indem wir etwa keine Festangestellten haben. Fehlt der Schnee, steht die Anlage still, aber das treibt uns nicht gerade in den Ruin.

Gewisse Fixkosten gibt es aber auch bei Ihnen.

Klar. Die Anlage will unterhalten werden. Vielleicht müssen wir irgendwann die Notbremse ziehen. Solange aber am Ende der Saison eine schwarze Null steht, machen wir noch weiter. Das schulden wir der Bevölkerung.

Hat man als kleines Skigebiet überhaupt noch eine Chance gegen Andermatt?

Auf jeden Fall. Klar können wir puncto Pistenkilometer und Anlagen Andermatt nicht das Wasser reichen. Das wollen wir auch nicht! Was wir bieten können, ist zuvorkommenden Service und eine entspannte Atmosphäre. Familien mit Kindern schätzen das sehr. Ein weiterer Vorteil: Wir sind schneller zu erreichen als andere, grössere Destinationen. Das Ski-ABC lernen viele noch immer in kleinen Skigebieten.

Alles schön und gut. Was aber, wenn schlicht kein Schnee liegt?

Dann bietet sich das schneesichere Andermatt gerade zu an. Denn: Wer in einem kleinen Urner Skigebiet ein Saisonabo löst, kann dort zum halben Preis über die Pisten kurven. Über diese Abmachung sind wir sehr froh. Sie hat die Saisonkarte der kleinen Gebiete enorm aufgewertet. (zar)