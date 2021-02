Härtefälle Urner Landrat macht den Weg frei für rasche wirtschaftliche Hilfe Von der Pandemie betroffene Urner Unternehmen sollen unkompliziert finanzielle Unterstützung erhalten. Der Landrat stimmt dem Erlass über Härtefallmassnahmen einstimmig zu.

Geschlossene Läden und Restaurants sollen unkompliziert Hilfe erhalten. Symbolbild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Februar 2020)

Die Landratssession am Mittwoch begann mit einer Gedenkminute für Max Aschwanden. Der 53-jährige CVP-Politiker ist im Dezember im Kantonsspital Uri an den Folgen einer kurzen aber schweren Erkrankung verstorben. Landratspräsident Ruedy Zgraggen würdigte die Verdienste des «geselligen Mitmenschen» als engagierter Politiker. Aschwanden war von den Seedorfer Stimmberechtigten am 8. März 2020 in den Landrat gewählt worden. Am Mittwoch blieb sein Sitz im Landrat leer und auf dem Pult stand ein Bild von ihm. Der Landrat erhob sich für eine Gedenkminute.

Unter einem besonderen Vorzeichen stand denn auch das erste Sachgeschäft im Landrat. Den Unternehmen der Event- und Reisebranche, der Gastronomie, den Hotelbetrieben sowie touristischen Betrieben geht es wegen der Coronakrise schlecht. Sie sollen daher auch in Uri unkompliziert und rasch Geld erhalten. Die Urner Regierung hat bereits die Rechtsgrundlagen geschaffen, damit Unternehmen von der Covid-19-Härtefallverordnung profitieren können. Damit macht sie von der Notrechtsklausel Gebrauch, der die Urner vergangenes Jahr zugestimmt haben.

Nun hat auch der Landrat an seiner Session vom Mittwoch den Erlass zu den Härtefallmassnahmen einstimmig gutgeheissen. Dieser ist befristet bis zum 30. Juni. Der Höchstbetrag des Bundes für den Kanton Uri beträgt 3,93 Millionen Franken. Um diese Mittel auszulösen, muss Uri 1,9 Millionen Franken beitragen. Insgesamt können 5,83 Millionen Franken für Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Regierung will Nachtragskredit beantragen

Die Härtefallmassnahmen des Kantons werden aus dem Wirtschaftsförderungsfonds gespiesen. Der Landrat hat mit dem Budget 2021 zusätzlich 700'000 Franken für diesen Fonds bewilligt. Da dieser Beitrag nicht die maximal erforderlichen Mittel von 1,9 Millionen Franken deckt, wird der Regierungsrat – je nach Entwicklung der Pandemie und je nach Verbrauch der Fondsmittel für reguläre Wirtschaftshilfen – im Rahmen des Wirtschaftsförderungsgesetzes dem Landrat einen Nachtragskredit vorlegen.

Die Staatspolitische Kommission beantragte, dem Bericht und Antrag des Regierungsrats zum Entscheid über die weitere Geltung und Befristung des Erlasses über Härtefallmassnahmen zuzustimmen. Es sei wichtig, rasch Nothilfe zu leisten, sagte Kommissionspräsident Martin Huser (SVP, Unterschächen). Das sah auch Markus Zurfluh (FDP, Attinghausen) so: «Arbeitsplätze müssen gesichert und Konkurse von Unternehmen verhindert werden.» Das werde für den Regierungsrat sicherlich eine grosse Herausforderung, so Zurfluh. Die FDP-Fraktion sei sich aber auch bewusst, dass das auf der finanziellen Ebene ein echter Kraftakt werde.

Rasche finanzielle Unterstützung war bei allen Fraktionen unbestritten

Für Bernadette Arnold (CVP, Bürglen) ist klar, dass es eine sehr grosse Geldsumme aus dem Wirtschaftsförderungfonds brauchen wird: «Solch hohe Beträge gehen jeweils über eine Volksabstimmung. Heute, unter den gegeben Umständen, haben wir Landräte es in der Hand, den betroffenen Branchen Hoffnung zu geben und ihr Weiterbestehen zu ermöglichen.» Christian Schuler (SVP, Erstfeld) ist es ein zentrales Anliegen, die betroffenen Unternehmen zeitnah zu entschädigen. Raphael Walker (Grüne, Altdorf) sagte kurz und bündig: «Die gezielte Unterstützung durch den Bund und den Kanton soll im erwähnten Rahmen umgesetzt werden.»

Härtefallprogramm: Zweistelliger Millionenbetrag wird nötig

Landammann Urban Camenzind legte eindrückliche Zahlen vor. So sind bis Ende Oktober 34 Gesuche für Härtefälle eingereicht worden. 21 Gesuche konnten bewilligt und 426'000 Franken ausbezahlt werden. Für das ganze vergangene Jahr wurden Kurzarbeitsentschädigungen von 20 Millionen Franken ausbezahlt. 475 Betriebe und 4600 Arbeitnehmer waren betroffen. Und im Januar wurden 110 Betriebe mit einer Million Franken berücksichtigt. Im Gastrobereich wurden bereits über zwei Millionen Franken ausbezahlt.

Zurzeit seien zudem 70 Gesuche von geschlossenen Restaurants und Geschäften auf dem Tisch. 1,9 Millionen Franken befinden sich im Wirtschaftsförderungsfonds. Bei den notwendigen Nachtragskrediten geht Camenzind von geschätzten 15 bis 20 Millionen Franken aus, die für das Härtefallprogramm nötig sein werden. «Das sind Beträge, die wir uns vor einem Jahr fast nicht vorstellen konnten», sagte Camenzind. Dieses Geld sei aber dringend notwendig. «Wir haben etwas Reserve, werden aber sicher zehn Jahre daran zu beissen haben. Doch die Investitionen sind der richtige Weg.»