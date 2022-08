Halbjahresabschluss Urner Kantonalbank erzielt stabiles Ergebnis trotz Krisenzeit Das erste Halbjahr 2022 bedeutete für die Bank erreichte Meilensteine und gute Zahlen.

Das neue UKB-Gebäude wurde im Mai eingeweiht. Bild: PD

Das erste Halbjahr 2022 war durch geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und unbeständige Finanz- und Kapitalmärkte geprägt. Trotzdem kann die Urner Kantonalbank (UKB) ein gutes Halbjahresergebnis präsentieren, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Die UKB steigerte den Geschäftserfolg laut einer Medienmitteilung um 3,4 Prozent auf 9,6 Millionen Franken. Eine leichte Einbusse von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gab es beim Halbjahresgewinn, der 9,5 Millionen Franken beträgt. Dies sei auf auch auf den ausserordentlichen Ertrag des Vorjahres zurückzuführen. Der Geschäftsaufwand reduzierte sich.

Stabile Ertragslage

Der Geschäftsertrag blieb stabil auf 22,6 Millionen Franken. Der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft reduzierte sich um 1,5 Prozent auf 16,6 Millionen Franken. Die Kundenausleihungen erhöhten sich gegenüber Ende Vorjahr um 1,6 Prozent und übertrafen damit erstmals die Marke von 3 Milliarden Franken.

Getragen durch Volumensteigerungen und die unbeständigen Finanz- und Kapitalmärkte konnte die Bank den Ertrag im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 7,8 Prozent auf 4,4 Millionen Franken steigern. Der Ertrag im Handelsgeschäft konnte infolge erhöhter Nachfrage nach Fremdwährungen und Absicherungsgeschäften um 31,8 Prozent auf 700'000 Franken gesteigert werden.

Striktes Krisenmanagement

Aufgrund hoher Kosten für verschiedene Digitalisierungs- und IT-Projekte im Vorjahr und striktem Kostenmanagement reduzierte sich der Geschäftsaufwand im Vorjahresvergleich um 5,5 Prozent auf 11,9 Millionen Franken. Demgegenüber steht eine Verdopplung der Abschreibungen auf 1 Million Franken, welche primär auf die erstmalige Pro-rata-Abschreibung des Neubaus am Bahnhofplatz 1 sowie Abschreibungen für aktivierte Projekte zurückzuführen ist.

Die Bank verfügt per Ende Juni 2022 über Eigenmittel von 327,8 Millionen Franken (31. Dezember 2021: 318,3 Millionen Franken). Die Eigenkapitalquote reduzierte sich gegenüber Ende Vorjahr leicht auf 8,7 Prozent (Vorjahr: 8,9 Prozent). Die Bank übertreffe die Mindestanforderungen der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma und der Eigentümerin damit deutlich. Die UKB sei damit auf weiter steigende Anforderungen seitens des Regulators gut gerüstet.

Neuer Hauptsitz eingeweiht

Am 14. Mai hat die UKB den neuen Hauptsitz am Bahnhofplatz 1 in Altdorf mit über 5000 Besuchenden gefeiert. Dies sei ein Meilenstein gewesen, schreibt die Bank. Auf den Rundgängen erhielten die Gäste Einblicke in die Arbeitsumgebung und Kundenräumlichkeiten.

Zeitgleich mit dem Umzug in den neuen Hauptsitz fand mit dem Einbau der neuen Bancomaten in Erstfeld und Andermatt die umfassende Modernisierung der Geldautomaten in allen Geschäftsstellen ihren Abschluss. Damit stehen im ganzen Kanton nebst den bisherigen Geräten insgesamt sieben neue Bancomaten mit Münzzahlern der neuesten Generation zur Verfügung.

Strategieperiode 2025 gestartet

Die Strategie 2025 verfolgt ein nachhaltiges Wachstum, welches gemeinsam im Ökosystemgedanken mit UKB-Kundinnen und -Kunden sowie Partnern realisiert werden soll, schreibt die Bank. Hierzu treten im kommenden Herbst die Urner Kantonalbank und die Weibel Hess & Partner AG als Kooperationspartner in den Bereichen Finanzplanung, Versicherungsberatung und Vermögensverwaltung auf. Dies mit dem Ziel, die UKB weiter zur Vertriebsbank zu entwickeln, damit die Beratung der Urner Privat- und Firmenkunden kontinuierlich ausgebaut werden kann. Ebenso kommen verschiedene Vorhaben zur Stärkung der kundenorientierten Unternehmenskultur in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung voran. (nke)