Haldi: Strassensperrung erschwert Hilfe für Tiere in Not

Zwei Urner retten Tiere aus allen Notlagen

Ob ein Hund im zu heissen Auto, eine Katze in der Motorhaube, flugunfähige Mauersegler, ein verirrter Siebenschläfer oder eine verhedderte Ente: Ist irgendwo ein Tier in Not, rücken Marcel und Chiara Henzen von Schattdorf in die ganze Zentralschweiz aus.