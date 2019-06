Der Haldiberg-Schwinget steht bevor

Am nächsten Sonntag kommen rund 110 Schwinger zum 41. Haldiberg-Schwinget. Der Sieger von 2017, Andi Imhof, gehört wieder zu den Favoriten, wie auch der «Eidgenosse» Reto Nötzli. Bereits am Vortag steigen die Jungschwinger in die Hosen.