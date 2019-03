Kantonalschützenverband Uri: Hans Wyrsch wird Ehrenmitglied Im Zentrum der Versammlung des Kantonalschützenverbands Uri standen viele Ehrungen der sportlich erfolgreichen Urner Schützinnen und Schützen. Das vakante Amt des Kassiers konnte mit Silvio Simmen besetzt werden. Paul Gwerder

Das frischgewählte Ehrenmitglied Hans Wyrsch mit dem Präsidenten des Kantonalschützenverbandes Uri, Christian Simmen, und Ressortleiterin Pistolen, Belinda Gamma. (Bild: Paul Gwerder (Seedorf, 9. März 2019))

75 Delegierte und 45 Gäste kamen am vergangenen Samstag in die Mehrzweckhalle in Seedorf zur 151. Delegiertenversammlung des Kantonalschützenverbandes Uri (KSVU). Dort wurden sie von der Musikkapelle Bauen, die von Gastdirigent Bruno Arnold geleitet wurde, musikalisch willkommen geheissen. Neben vielen Ehrenmitgliedern und Delegationen aus anderen Kantonen waren auch der Urner Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti, Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind, und Ständerat Josef Dittli anwesend.

Als Organisator wirkte die 106 Mitglieder zählende Schützengesellschaft Seedorf, mit Bruno Gamma als Co-Präsident an der Spitze. Gemeindepräsident Toni Stadelmann stellte den Gästen Seedorf vor. Er erwähnte dabei, dass der Schützenstand eine neue Trefferanzeige und einen künstlichen Kugelfang erhalten soll. Gerechnet wird mit Kosten von 380000 Franken.

Nach vielen Absagen konnte ein Kassier gefunden werden

Im Kantonalvorstand war das Amt des Kassiers nach dem Rücktritt von Tanja Indergand verwaist. Nach mindestens einem Dutzend Absagen war Präsident Christian Simmen froh, dass nun ein Kandidat gefunden wurde.

«Es war eine extrem schwierige Suche und es stimmt mich nachdenklich, dass bei so vielen aktiven Schützen bisher niemand gefunden wurde», sagte Stefan Gamma, Präsident der Pistolenschützen Altdorf-Erstfeld. Er zeigte sich jedoch zufrieden, dass er mit Silvio Simmen eine kompetente Person, der Mitglied bei den Pistolenschützen ist, als Kandidat vorstellen konnte. Mit grossem Applaus wurde der junge Silvio Simmen als Kassier gewählt.

Belinda Gamma, Ressortchefin Pistolen, war im vergangenen Jahr zugleich Finanzchefin ad interim und konnte der Versammlung mitteilen, dass die Rechnung um rund 10 000 Franken besser als budgetiert abschloss. Trotzdem gab es immer noch ein Defizit von 17 223 Franken, dies bei Aufwendungen von 37 791 Franken. Grund für das erneute Defizit waren die Feierlichkeiten zum 150-Jahr-Jubiläum, welche den KSVU über 20 000 Franken kostete. Die Delegierten stimmten zudem einem Beitrag von 5000 Franken für den bevorstehenden Abstimmungskampf zur Waffeninitiative zu. Ebenfalls genehmigt wurde der Grundbeitrag von 150 Franken pro Sektion und zehn Franken für jeden aktiven Schützen.

Mit riesigem Applaus zum Ehrenmitglied gewählt

Ehrenmitglied Josef Muheim schlug Hans Wyrsch zum neuen Ehrenmitglied des KSVU vor. «Hans Wyrsch ist im Schiesswesen wohlbekannt, nicht als Spitzenschütze, sondern mehr als Funktionär. So trug er am kantonalen Schützenfest 2001 als Chef Logistik eine grosse Verantwortung, welche er perfekt meisterte», sagte Muheim in seiner Laudatio. Ende Jahr ist Oberst i Gst Hans Wyrsch nach acht Jahren Tätigkeit als Eidgenössischer Schiessoffizier altershalber zurückgetreten und hat die Verantwortung an den Zuger Major René Wild übergeben. Ebenso hat sich Wyrsch stark für die Militärwettkämpfe eingesetzt. Die Sicherheitskurse für Jagdwaffen wird er weiterhin durchführen. Wyrsch wurde von den Delegierten an der Versammlung mit riesigem Applaus zum Ehrenmitglied gewählt. «Ich bin kurzum erschlagen, denn mit dieser Ehre habe ich niemals gerechnet», sagte Wyrsch.

Für ihre sportlichen Erfolge erhielten die erfolgreichen Schützinnen und Schützen ein Präsent von Belinda Gamma (links). (Bild: Paul Gwerder, Seedorf, 9. März 2019)

Regierungsrat gratuliert zu den sportlichen Erfolgen

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti erwähnte, dass er vor zwei Jahren erstmals an einer DV des KSVU teilgenommen habe. «Ich bin zwar kein Schiesssportexperte, trotzdem habe ich in meiner Funktion inzwischen an vielen Schützenanlässen teilgenommen. So auch am Feldschiessen, an dem ich zu meiner eigenen Überraschung das Kranzabzeichen gewann», erklärte Moretti. Abschliessend gratulierte er den vielen Schützinnen und Schützen zu ihren sportlichen Erfolgen.

Diese Schützen wurden für ihre Erfolge geehrt (gw) Zahlreiche Schützinnen und Schützen durften sich an der DV in Seedorf feiern lassen und wurden speziell geehrt: Kantonale Jungschützenmeisterschaft (U17-U15): 1. Leonie Zurfluh, 2. Silvan Gisler, 3. Elias Stadler. (U21-U19): 1. Kilian Imholz, 2. Ivan Gisler, 3. Ruedi Bissig; Sieger Feldschiessen: Ruth Planzer (25-Meter) und Albin Fedier (300-Meter); Luftgewehrsieger Jahresmeisterschaft: Alexandra Imhof und Fabio Wyrsch; 1. Rang Gruppenmeisterschaft Junioren: Jana Gisler, Helena Epp und Fabio Wyrsch; Schweizermeister Jugend: Sandra Arnold, Leonie Zurfluh und Silas Stadler; 2. Rang Schweizermeisterschaften Kleinkaliber: Flavio Indergand; 2. Rang Schweizermeisterschaften Sturmgewehr: Georg Zgraggen; 1. Rang Kleinkaliber Schweizermeisterschaften liegend: Paul Wyrsch; 2. Rang Kleinkaliber 3x20: Adi Arnold; Schweizermeister Armbrust: Christof Arnold und Stephan Loretz.