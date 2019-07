«Rüchä Rock»: Harte Sounds zum Festival-Start Vor allem Thrash-Metal-Bands eröffneten den ersten Abend am «Rüchä Rock». Am Samstag geht es rockig weiter. Markus Zwyssig

Open Air Rüchä Rock 2019: Die Band Infinitas aus dem Moutathal eröffnete das Festival. (Bild: Florian Arnold, Unterschächen, 19.7.2019) Die Band Infinitas aus dem Moutathal eröffnete das Festival. (Bild: Florian Arnold, Unterschächen, 19.7.2019) Jetzt kanns losgehen. (Bild: Florian Arnold, Unterschächen, 19.7.2019) Die Band Infinitas aus dem Moutathal lässt es krachen. (Bild: Florian Arnold, Unterschächen, 19.7.2019) Die Band Infinitas aus dem Moutathal eröffnete das Festival. (Bild: Florian Arnold, Unterschächen, 19.7.2019) Das Open Air Rüchä Rock bietet eine eindrückliche Kulisse. (Bild: Florian Arnold, Unterschächen, 19.7.2019) Die Fans von «Infinitas» aus dem Moutathal machen von Anfang an mit. (Bild: Florian Arnold, Unterschächen, 19.7.2019) Die Band Infinitas aus dem Moutathal eröffnete das Festival. (Bild: Florian Arnold, Unterschächen, 19.7.2019) 8 Bilder «Rüchä Rock»: Eindrücke vom Festivalstart

Am Festival Rüchä Rock in Unterschächen ging es am Freitagabend hart zur Sache. Mystischen Thrash-Metal mit Violine und Frauengesang bot die Muotathaler Band Infinitas. Aus dem Aargau reisten Comaniac und Hellvetica an. Headliner war die Metalcore-Band Dreamshade aus dem Tessin. Cremation aus dem Wallis und Carnal Decay aus Schwyz rundeten das Metal-Festival ab.

Am Samstag geht es rockig weiter. Die Band Jack Slamer ist Headliner. Sie hat sich der Rockmusik der 1970er-Jahre verschrieben, baut aber auch neue Einflüsse in die Musik ein. The Garlicks aus Glarus machen Musik zwischen Blues und Metal. Aus Engelberg kommen Sir Donkey’s Revenge. Felskinn aus Luzern bieten erdige Riffs und treibende Grooves. Modern Day Heroes aus Biel spielen energiegeladene Rocksongs mit einem Schuss Blues.

Heute Abend sind auch zwei Urner Bands dabei

Gespannt sein darf man auf die einheimischen «Más o menos», die dem Southern-Rock frönen sowie die Urner Punk-Rock-Band Aussenseiter, die mit drei Bläsern verstärkt auftritt.