Haus für Kunst Uri: Barbara Zürcher erhält Auszeichnung Die Direktorin des Hauses für Kunst Uri darf die Schweizer Ehrenperle Kultur entgegennehmen. Die in Zürich wohnhafte ist in Uri seit 2007 tätig. Markus Zwyssig

Barbara Zürcher ist seit 2007 Direktorin im Haus für Kunst Uri. (Bild: Markus Zwyssig, 2017)

Barbara Zürcher (Bild), Direktorin im Haus für Kunst Uri, erhält die Schweizer Ehrenperle Kultur. Die Ehrung wird vom Schweizer Kulturfernsehen arttv.ch verliehen. «Besonderes Merkmal der Preisträger ist es, dass sie mit wenig finanziellen Mitteln für ihre Institution oder Kultursparte eine grosse Wirkung in der Öffentlichkeit erzielen», sagt Felix Schenker, Chefredaktor von Art-TV.

Das treffe insbesondere auf Barbara Zürcher zu, welche 2007 im Haus für Kunst Uri Direktorin wurde. Zwei Jahre später wurde die Institution um einen Anbau erweitert: 2009 kam der Danioth-Pavillon dazu, in dem primär Werke von Heinrich Danioth gezeigt werden.

Stiftung ermöglicht ihr Stipendium in London

2015 erhielt Zürcher ein Stipendium der Kulturstiftung von Landis+Gyr und weilte sechs Monate in London. Geehrt wurden bisher in der Sparte Kunst Konrad Bitterli, Direktor des Kunstmuseums Winterthur, sowie Sabine Schaschel, Direktorin im Haus Konstruktiv in Zürich.

Die letzte Perle ging an Margrit Bührer, Kulturchefin Appenzell Ausserrhoden, im Bereich Kulturpolitik. Der Preis wird Barbara Zürcher am Samstag, 18. Mai, um 17.30 Uhr im Haus für Kunst Uri verliehen. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. (MZ)