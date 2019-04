(gw) Paul Wipfli ist am 21. Februar 1935 in Erstfeld geboren, hat in Erstfeld die Primarschule besucht, am Gymnasium Stans die Matura erworben und in Freiburg sein Studium mit dem Lizenziat für Rechte abgeschlossen. Nach dem Anwaltspraktikum an der Gerichtskanzlei Uri wurde er ein halbes Jahr später Gerichtsschreiber im Kanton Uri, bevor er als juristischer Mitarbeiter zur Bankgesellschaft in Zürich wechselte.

1965 trat Wipfli in den Dienst des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Er arbeitete zuerst als Stagiaire in Bern und Stockholm und wurde 1972 als Botschaftssekretär zur OECD in Paris und 1976 als Botschaftsrat und erster Mitarbeiter des Missionschefs nach Teheran berufen. In gleicher Eigenschaft arbeitete er 1979 in der Botschaft in Brasilien. 1983 ernannte ihn der Bundesrat zum Botschafter in Pakistan. 1984 wurde Paul Wipfli zum stellvertretenden Direktor der politischen Direktion und Chef der Politischen Abteilung II ernannt. 1985 trat der Urner Jurist den Posten als Botschafter in Ungarn und fünf Jahre später in Chile an. Ab 1993 amtierte er als Botschafter in Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan mit Sitz in Taschkent.

Ein bewegtes Leben

Rückblickend sagt Paul Wipfli, dass das Leben als Botschafter bewegt gewesen sei: «Im Iran habe ich die Revolution von Khomeini erlebt, in Brasilien durfte ich mitverfolgen, wie das Land nach dem Militärregime wieder demokratisiert wurde. Besonders belastend war im Jahr 1999 die Zeit in Belgrad, als ich den Kosovo-Krieg hautnah miterlebt habe».

Nach seiner Pensionierung im Jahr 2000 lebte Paul Wipfli in Bern und Frankreich. Kürzlich hat er sich entschieden, wieder nach Erstfeld zu ziehen. Privat musiziert der pensionierte Botschafter immer noch sehr gerne und freut sich, eine oder die andere Reise zu unternehmen.