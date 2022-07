Altdorf «Hausi» eröffnet diesjähriges Ürner Oktoberfest Die 8. Ausgabe des Ürner Oktoberfests startet dieses Jahr einen Tag früher als sonst – am 2. September in der Winkelhalle. Hans Leutenegger wird mit dem Fassanstich die Festlichkeiten eröffnen.

Ehemaliger Olympiasieger Hans Leutenegger. Bild: PD

Hans «Hausi» Leutenegger wird das diesjährige Ürner Oktoberfest am Samstag, 3. September, als Ehrengast mit dem Fassanstich eröffnen. Der Unihockey Verein «Floorball Uri» ist stolz, mit «Hausi» einen Olympiasieger, erfolgreichen Unternehmer, Nationalturner und Schauspieler für das Fest gewonnen zu haben, heisst es in einer Mitteilung des OK.

Der OK-Präsident Christian Gisler zeigt sich erfreut über die Zusage von Leutenegger: «Hausi Leutenegger hat mit seinen Erfolgen und legendären Sprüchen Kultstatus erreicht. Nach Andi Imhof wird mit Hausi ein weiterer begnadeter Nationalturner das Fest eröffnen. Zudem gewann Hausi im Jahr 1972 an den Olympischen Spielen in Sapporo im Viererbob die Goldmedaille. Als Sportverein freut uns die Zusage enorm.»

Vorfreude ist die schönste Freude

Da das Ürner Oktoberfest die letzten zwei Jahre aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden konnte, startet das diesjährige Fest bereits am Freitagabend, 2. September, in der Winkelhalle. Auf der Homepage des Ürner Oktoberfests können Festbankplätze für ein gemütliches Feierabendbier bei Weisswürsten und Brezen gesichert werden.

«Wir freuen uns, dass wir am diesjährigen Ürner Oktoberfest unseren Gästen eine zusätzliche Möglichkeit bieten dürfen, unter Freunden zusammenzukommen und die verpassten Treffen der letzten zwei Jahre etwas vergessen zu machen», wird OK-Mitglied Marius Gisler voller Vorfreude auf die bereits 8. Ausgabe des Ürner Oktoberfests in der Mitteilung zitiert. (pd/cn)