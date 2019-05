Hautprobe klassisches Urner Bikerennen Am dritten Rennabend des EWA-Cups kamen die Zeitfahrspezialisten zum Zuge. Auch der Geschicklichkeitsparcours durfte nicht fehlen. Josef Mulle

Für einmal musste das Eckige ins Runde – oder eben der Holzklotz in den Kübel. (Bild: Josef Mulle, Amsteg, 22. Mai 2019)

Die Amateur- und Elitekategorien hatten am dritten Rennabend des EWA-Cups traditionsgemäss im Einzelzeitfahren die Strecke Plattischachen-Bristen unter die Räder zu nehmen. Für die meisten der 17 Startenden war dies eine willkommene Standortbestimmung im Hinblick auf den Urner Klassiker Silenen-Amsteg-Bristen vom kommenden Auffahrtstag Donnerstag, 30. Mai.

Am Start war auch Fabio Püntener, der sich trotz Weltcupstrapazen in Albstadt und Schlussprüfungen als angehender Polymechaniker der Herausforderung Bergzeitfahren Amsteg-Bristen stellte. Der U23-Fahrer liess denn auch der gesamten Konkurrenz keine Chance und siegte mit neuer Abendbestzeit von 10,12 Minuten. Damit ist ihm die Hauptprobe für den Auffahrtstag optimal gelungen.

Patrick Tresch, der die Strecke in 11,01 Minuten als zweitschnellster zurücklegte, liess sich damit als Sieger in der Hauptkategorie ausrufen. Bei den Frauen lieferten sich die Triathletin Sara Baumann (Triteam Schattdorf) und Melanie Tresch (Strüby BiXS Team) einen begeisternden Zweikampf, den schliesslich die Triathletin für sich entscheiden konnte. Melanie Tresch als angehende Kauffrau startete mit der gleichen Ausgangslage wie Fabio Püntener – mit der Doppelbelastung Weltcup und Lehrabschluss. Umso höher ist der Einsatz der beiden an diesem Abendrennen einzuschätzen und zu würdigen. Die schnellsten in den unteren Kategorien waren Nik Küttel (U17) und Roman Zberg (U19).

Vielversprechende Talente beim Nachwuchs

Die Nachwuchskategorien hatten eine Runde im Areal Plattischachen in Amsteg zu bestreiten und zeigten, insbesondere in den Mädchenkategorien, teils überraschend gute Leistungen. Mit absoluter Bestzeit (55 Sekunden) glänzte Lorena Leu (VMC Erstfeld, U17) vor Aline Epp (VMC Silenen, U15), die 57 Sekunden benötigte. Aaron Zberg, Sieger der Knaben U15, und Lea Arnold, die in der Mädchenkategorie U17 den dritten Platz belegte, erzielten mit 58 Sekunden genau die gleiche Zeit. Auf dem Geschicklichkeitsparcours brillierte mit einer Null-Fehler-Fahrt Andres Wicki (IG Radsport Uri) vor Tom Furrer (VMC Silenen), der sich vier Fehler notieren lassen musste.

Am vierten Renntag vom Mittwoch, 5. Juni, stehen dann wieder Bikerennen auf dem Programm. Zudem wird ein «Pfüderirennen» mit dem Laufrad durchgeführt, bei dem alle Interessierten ab Jahrgang 2013 und jünger teilnehmen können.