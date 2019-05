Flüeler Windsurferin ist auf Rekordjagd Die 34-jährige Heidi Ulrich ist nicht zu bremsen: Sie hat vor Kurzem in Südfrankreich einen weiteren Weltrekord im Speedsurfen geknackt. Bald soll der nächste Rekord fallen. Philipp Zurfluh

Heidi Ulrich aus Flüelen ist leidenschaftliche Windsurferin. (Bild: Remo Infanger)

Gelungen ist ihr der Rekord am 27. April an der Südküste Frankreichs in Port-la-Nouvelle rund 100 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt – in der Disziplin GPS über eine Stunde. Dabei wird die Durchschnittsgeschwindigkeit während einer Stunde gemessen. Ulrich erreichte einen Tempodurchschnitt von 44,11 km/h und verbesserte damit den von der Griechin Leta Margoni im Jahr 2013 erzielte Rekord. «Es hat gleich bei meinem ersten Versuch geklappt. Das hätte ich nicht gedacht, es hat grossen Spass gemacht», sagt sie gegenüber unserer Zeitung. Sie habe mit hohen Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h zu kämpfen gehabt, die immer stärker geworden seien.

Doch die 34-Jährige gibt sich mit diesem Exploit noch nicht zufrieden. Sie hat bereits den nächsten Weltrekord im Visier. Ende Mai geht’s für sie einige Wochen nach Frankreich. Dort strebt sie den Speed-Rekord über die nautische Meile an, was rund 1,8 Kilometern entspricht. Im August wird sie nach Silvaplana ins Engadin reisen, wo die Schweizer Meisterschaften stattfinden.

Mit der Spitzengeschwindigkeit von fast 80 Kilometern gelang Heidi Ulrich im Juli 2018 in französischen La Franqui ein Weltrekord im Speedsurfen. (Bild: PD)

In Namibia soll der nächste Rekord folgen

Ein weiteres Highlight steht im Oktober an. Dann wird sie in Namibia auf die Jagd nach einem Weltrekordversuch über 500 Meter gehen. Diesen hält derzeit die Britin Zara Davis. Sie war auch diejenige, welche den von Heidi Ulrich im Juli 2018 aufgestellten Weltrekord über eine Meile knackte, mit einem Vorsprung von 0,24 Sekunden. «Ich möchte diesen Rekord zurückholen und werde alles dafür geben», erklärt die 34-Jährige.

Die Flüelerin hat die Passion zum Speed-Surfen erst vor einigen Jahren entdeckt. Nun kann sie sich ein Leben ohne diesen Sport nicht mehr vorstellen. Die Speedsurferin arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum bei einer Zürcher Firma. Es sei keine einfache Aufgabe, alles unter einen Hut zu bringen. «Dank flexiblen Arbeitszeiten und einem verständnisvollen Arbeitgeber kann ich glücklicherweise meiner Leidenschaft nachgehen.»