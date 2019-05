Herdenschutzhunde spalten die Meinungen der Urner Der Einsatz von Herdenschutzhunden zum Schutz vor dem Wolf ist umstritten. Das zeigte sich an einer Informationsveranstaltung des Amtes für Landwirtschaft mit anschliessender Diskussion. Urs Hanhart

Felix Hahn von der Fachstelle Herdenschutzhunde Schweiz rät, die Vierbeiner beim Wandern nicht aufzuscheuchen. (Symbolbild: Agridea)

«Die Ausgangslage präsentiert sich so, dass im Kanton Uri Schafhalter und Alpbewirtschafter fast auf dem ganzen Kantonsgebiet jederzeit mit Wolfsangriffen rechnen müssen», sagt Damian Gisler, Vorsteher Amt für Landwirtschaft Uri. «Einzig in den Gebieten Urnerboden, Kinzig und Riemenstalden sind noch keine Wolfsrisse und –sichtungen registriert worden. Aber es würde mich erstaunen, wenn sich dies in den nächsten Jahren ändern würde.»

Am Mittwoch, 8. Mai, äusserte sich Gisler in seiner Einleitung zur Infoveranstaltung zum Thema Herdenschutzhunde im fast voll besetzten Gemeindesaal in Isenthal. «Den Betroffenen bleibt nichts anderes übrig, als mit diesem Risiko zu leben oder ihre Herden zu schützen», fügt er an. Vom Bund werden drei Schutzmassnahmen unterstützt, nämlich der Einsatz von Herdenschutzhunden, der Bau von wolfssicheren Zäunen, was allerdings in Berggebieten sehr schwierig zu realisieren sei, und die abendliche Rückführung der Schafe in Ställe oder sichere Zaunanlagen. Auf unwegsamen Alpen gilt der Einsatz von Herdenschutzhunden als effektivste Schutzmethode. Auch im Kanton Uri, konkret im Isental und im Urserental, hat man diesbezüglich auch schon erste Erfahrungen gesammelt.

Dazu meinte Gisler: «Wir haben festgestellt, dass Wanderer und Biker sowie die Jägerschaft keine grosse Ahnung haben, wie man mit Herdenschutzhunden umgeht. Diverse Interessenkonflikte haben aufgezeigt, dass bei diesem Thema viel Informationsbedarf besteht. Deshalb haben wir diese Informationsveranstaltung auf die Beine gestellt.»

Schwere Vorfälle hat es bisher keine gegeben

Felix Hahn von der Fachstelle Herdenschutzhunde Schweiz orientierte in seinem Referat eingehend über das Herdenschutzprogramm des Bundes. Er zeigte auf, wie die Vierbeiner ausgebildet werden und welches Anforderungsprofil sie erfüllen müssen. Zudem wies er darauf hin, dass sehr viel in die Minimierung des Risikos von Beissunfällen investiert werde. Allerdings sei es unmöglich, ein Nullrisiko zu erreichen. Zwischen 2011 und 2017 habe man pro Jahr zehn bis 20 Vorfälle pro Jahr registriert. Schwere Vorfälle mit Menschen habe es in der Schweiz noch keine gegeben, mit anderen Hunden hingegen schon.

Hahn ging auch auf die Verhaltensregeln für Begegnungen mit Herdenschutzhunden ein. «Wenn man ein Weidegebiet betritt, sollte man sich ruhig verhalten, die Tiere nicht aufscheuchen und vermeiden, die Herdenschutzhunde zu überraschen. Wer mit dem Bike unterwegs ist, sollte absteigen und das Rad schieben», betonte Hahn. «Als Fussgänger sollte man sein Tempo verlangsamen.» Es gelte zu bedenken, dass unbedarfte Reaktionen, insbesondere das Erzwingen des Durchgangs durch die Herde trotz eindeutiger Warnsignale der Herdenschutzhunde, im schlimmsten Fall zu einem Zuschnappen seitens der Hunde führe könne. Im Zweifel solle man die Herde umgehen oder umkehren.

Im Zweifelsfall umgehen oder umkehren

Wer mit seinem eigenen Hund unverhofft an eine geschützte Herde gelangt, sollte gemäss Hahn seinen Vierbeiner an die Leine nehmen und nie versuchen, ein Durchqueren zu erzwingen. Weiträumiges Umgehen oder im Zweifelsfalle eine Umkehr sei das richtige Verhalten. Bei Wanderungen in Regionen mit geschützten Herden sei vom Mitführen von Begleithunden generell abzuraten, denn fremde Hunde erregten bei Herdenschutzhunden ein verstärktes Abwehrverhalten.

In der anschliessenden Diskussion zeigte sich, dass sich längst nicht alle mit dem Einsatz von Herdenschutzhunden anfreunden können. Ein Kritiker meinte, diese Hunde seien jetzt schon das grössere Problem als der Wolf. Wenn man im Isental Herdenschutzhunde für alle Schafherden einsetzen würde, seien immense Konflikte vorprogrammiert. Dem entgegnete Hahn: «Es gibt jetzt schon Regionen in der Schweiz, in denen auf engem Raum viele Hunde eingesetzt werden und das Ganze funktioniert. Wenn seitens Tourismus, Nachbarschaft und Behörden kein Goodwill vorhanden ist, läuft man auf Grund.»

Gisler ergänzte zu diesem Thema: «Es gibt halt einfach Situationen, in denen Herdenschutzhunde das effizienteste Mittel sind. Wir vom Amt für Landwirtschaft unternehmen alles, Konflikte zu vermeiden und das Risiko zu minimieren. Ohne Toleranz funktioniert es nicht.»