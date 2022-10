Uri Herger ist neuer Präsident Bernhard Arnold übergibt die Führung des SC Urigen an Vizepräsident Sepp Herger. Das Budget für die Gabensammler wurde auf 1600 Franken erhöht.

Der neue Präsident Sepp Herger links und alt Präsident Bernhard Arnold gratulieren dem neuen Ehrenmitglied Tanja Bissig.

Präsident Bernhard Arnold begrüsste am Samstag, 22. Oktober 2022 im Hotel Posthaus Urigen 31 Mitglieder. Die Totenglocken läuteten für Markus Arnold-Sidler und Peter Müller-Gisler «Patschner». Sie waren beide aktive Mitglieder, die an Veranstaltungen des SC Urigen initiativ mitwirkten. Der Klub musste auch drei Austritte verzeichnen, somit hat der SC Urigen einen Bestand von 219 Mitgliedern.

Die drei Gabensammlerinnen konnten bisher auf ein Budget von 1500 Franken für Gabeneinkäufe zurückgreifen. Dem Vorschlag des Vorstands diesen Betrag auf 1600 Franken zu erhöhen, wurde einstimmig zugestimmt.

Sepp Herger folgt auf Bernhard Arnold

Nach acht Jahren Vorstandstätigkeit, davon vier Jahre als Präsident übergab Bernhard Arnold «Chocher» die Leitung des Klubs an den Vizepräsidenten Sepp Herger «Bänziger». Als neuen Vizepräsidenten wählte die Versammlung Thomas Arnold «Ottis». Traditionsgemäss übernimmt der scheidende Präsident den Platz des abtretenden Rechnungsrevisors (Felix Arnold). Für die abtretende Gabensammlerin Marlen Arnold konnte Andrea Arnold verpflichtet werden. Die restlichen Vorstands Chargen wurden für eine weitere Amtsperiode bestätigt.

Klubrennen mit über 100 Teilnehmenden

Präsident Bernhard Arnold berichtete in seinem informativ abgefassten Jahresbericht von Siegen beim Axen-Derby und Freundschaftsrennen vom 13. Februar 2022 auf den Eggbergen. Mit Tagessiegen von Andrea und Janine Arnold, Ivan Gisler und dem Gewinn beider Mannschaftswertungen.

Das Klubrennen vom Samstag, 26. Februar 2022 bestritten 107 Teilnehmende auf einer zu zwei Drittel neuen Strecke mit Ziel im Unterbächi, nahe bei der Festwirtschaft.

Der Einladung zum traditionellen Familienausflug an Auffahrt, organisiert vom SC Axen, mobilisierte 40 Personen aus beiden Klubs.

Für 30-jährige Klubtreue erhielten Tanja Bissig-Arnold und Priska Stump-Arnold die Ehrenmitgliedschaft Urkunde des SC Urigen verliehen. Mit dem Dank an Wirtefamilie Truschner konnte Präsident Bernhard Arnold nach 50 Minuten die 91. GV schliessen.

Das Jahresprogramm 2023 startet mit dem Klubrennen und Freundschaftsrennen am 18. Februar, am Sonntag, 5. Februar findet das Axenderby statt. Ski-Touren sind für 12.2., 5.3. und 18/19.3.2023 geplant. Der Familienausflug mit dem SC Axen findet an Auffahrt 18. Mai 2023 statt. (pd)