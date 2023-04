Hilfsprojekte Der Bürgler Karl Kempf finanziert Roma-Kindern in Rumänien eine zusätzliche Lehrkraft Mit der Stiftung Car Elvetia hat er mehrere Hilfsprojekte besucht.

Bei seiner Reise nach Rumänien hatte der Bürgler Karl Kempf ein grosses Unterstützungs-, Besuchs- und Sitzungsprogramm zu bewältigen. Denn erst vor kurzem ist er von seiner Reise in die Hilfsprojekte von Car Elvetia zurückgekehrt. Kempf ist Gründer der Stiftung für Direkthilfe in Rumänien.

Drei Tage in den Projekten in Karpatendörfern standen an, drei Tage in der Berufsschule und der Schule für die Unterstufe der Roma-Kinder, drei Tage für Gespräche mit Studentinnen und Studenten mit Car Elvetia-Stipendien sowie Besuche im Projektort Răducăneni. Kempf hatte wichtige Hilfsgüter, welche er in verschiedene Hilfsprojekte bringen wird, in seinem Gepäck.

Karl Kempf (stehend rechts) in einer der Abschlussklassen. Bild: PD

In den Dörfern in den Karpaten, einer Gebirgsgegend, ging es hauptsächlich um direkten Kontakt in Nothilfesituationen, es fanden Gespräche statt und Besuche in Familien, Begleit- und Kontrollbesuche bei eigenen Projekten und Sozialhäusern. In Roman besuchte Kempf zwei Schulen. Hier fand er in einem Kloster Aufnahme, wie gleichzeitig auch eine flüchtende ukrainische Familie. In der Berufsschule folgten Gespräche mit der Schulleitung, bei denen es zum Beispiel um die Änderung von jährlich vier auf fünf Unterrichtsmodule ging. Bezüglich der Schule der Kinder der Roma-Familien löst Kempf einen personellen Engpass dadurch, dass die Stiftung Car Elvetia ab sofort die Entlöhnung eines zusätzlichen Lehrers übernimmt und ebenfalls die medizinischen Kontrollen und entsprechende Notwendigkeiten unterstützt.

Ein Teil der Kinder der Roma-Schule. Bild: PD

Schulhaus von Erdbeben stark beschädigt

In der Universitätsstadt Iaşi ging es Kempf vor allem allem um Kontakte und Aktivitäten mit jungen Studierenden. Das Schulhaus eines Lyzeums wurde vom kürzlichen Erdbeben so stark beschädigt, dass es nicht mehr benützt werden kann. Die Studierenden werden auf andere Lyzeen verteilt. Das Wohnheim der Studierenden wurde zum Glück nicht betroffen. An einem Abend kam es zu einer vielversprechenden Sitzung in einem Waisenhaus, welches das Ehepaar Kempf schon vor etwa 15 Jahren mit Mobiliar aus der Schweiz teilweise einrichten konnte. Daneben besuchte Karl Kempf in Iaşi verschiedene Projekte, bei denen Car Elvetia in den letzten Jahren mit Unterstützungen in unterschiedlicher Weise mitgeholfen hat.

In Răducăneni gab es an den letzten zwei Tagen der Reise viel zu tun. In diesem Dorf zeugen mehrere renovierte Gebäude vom Wirken der Stiftung aus Schänis während über zwanzig Jahren. Die Einrichtungen der beiden Kindergärten, der Schulhäuser und des Spitals sowie viele Möbel oder Einrichtungsgegenstände in Häuschen und Wohnungen stammen aus Schänis. Von Kempfs hiesigem Wohnort aus, auch einem Kloster, kann er seinen Arbeiten nachgehen und Besuche bei Familien tätigen. Hier hat er viele Bekannte. Wenn er zu Fuss unterwegs ist, vor allem an Markttagen, gibt es oft spontane Begrüssungen. Woraus sich meistens ein kurzer Schwatz oder eine Unterhaltung entwickelt. (pd/fpf)