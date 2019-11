Historische Züge werden in Realp untergestellt Um die Zugwagen der Dampfbahn Furka-Bergstrecke aus dem 20. Jahrhundert besser zu schützen wurde in Realp für 3 Millionen Franken eine Wagenremise gebaut.

In den kommenden Tagen werden an der Wagenremise in Realp noch Fenster montiert. (Bild: PD)

(jb)

Seit Kurzem sind alle zwölf historischen Reisezugwagen der Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB) in der neu gebauten Wagenremise in Realp unter Dach. Damit sind die Wagen erstmals im Winter nicht mehr Schnee, Eis, Kälte und Regen ausgesetzt.

Die Arbeiten an der Wagenremise sind aber mit dem Einstellen der ersten Wagen noch nicht abgeschlossen. Fenster sind noch zu montieren, bevor diese Woche weitere Fahrzeuge während des Winters remisiert werden können. Weitere Arbeiten stehen im kommenden Jahr an. Diese bestehen in der Installation der Fassade mit integrierter Fotovoltaikanlage, im Verlegen von weiteren Werkleitungen und in der Montage der Beleuchtung und Elektroinstallationen. Schliesslich wird im Inneren ein Betonboden bis zur Schienenoberkante gegossen. Auf der Dachfläche wird Humus aufgetragen, damit die Anlage begrünt werden kann.

Gebäude ist lawinensicher gebaut

Die neue, 3 Millionen Franken teure, Wagenremise in unmittelbarer Nähe des DFB-Bahnhofes Realp ist ein Projekt der Dampfbahn zum Schutz und der Werterhaltung der historischen Personenwagen aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Die historischen, wettersensiblen Wagen mit Holzaufbau werden seit 25 Jahren in der Wagenwerkstatt des Vereins Furka-Bergstrecke Sektion Aargau zu praktisch neuwertigen Zeitzeugen revidiert und ermöglichen den Passagieren auf der traditionellen Strecke des Glacier-Express ein Fahrerlebnis wie zu Zeiten der «Belle époque». Mit dem Einstellen in der neuen Halle während der Winterzeit kann die Alterung der DFB-Wagen deutlich verlangsamt werden. Dank der Wagenremise verlängern sich die Hauptrevisionsintervalle von heute 15 auf etwa 30 Jahre.

Das Gebäude ist 17,5 Meter breit und einschliesslich eines Raumes für Schneeräum- und Baumaschinen 70 Meter lang. Auf vier parallelen Gleisen à 60 Meter Länge wird sie allen historischen Personenwagen Platz bieten. Bergseitig ist die in einer Lawinenzone stehende Halle so konstruiert, dass allfällige Schneemassen über das Gebäude abgeleitet werden.