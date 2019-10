Neues Urner Hörspiel: Junge Goldjäger kommen in Bedrängnis Die zweite Folge des Dialekthörspiels «Albatros» kommt in Erstfeld auf die Bühne.

Die Erschaffer des Hörspielkrimis; von links: Florian Arnold, Julia Zgraggen, Lukas Meili und Myriam Planzer mit einigen Utensilien, die sie für die Live-Lesung benötigen werden. (Bild: PD)

(pz) Am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr, tauft der Verein Verzapft & Zuäglost seine neue CD «Albatros 2 – Goldjagd». Bei der neuen Folge von «Albatros» streunen die vier Jugendlichen Isaf, Kim, Pepe und Ursi durch einen fiktiven Kanton Uri auf der Suche nach einer vermissten Goldmünze. Doch egal wie gut «Albatros» kombiniert und recherchiert: Der Fall geht nur harzig voran. Als die Jugendlichen plötzlich von einem Unbekannten bedroht werden, müssen sie aufpassen, dass sie nicht plötzlich von den Goldjägern zu den Gejagten werden.

Verzapft & Zuäglost bringen diese Geschichte am kommenden Samstag mit einer szenischen Lesung auf die Bühne. Die Vernissage ist im Kasino Erstfeld, Türöffnung ist um 18.30 Uhr. Mit Hilfe eines bunten Sammelsuriums an Gegenständen werden alle Geräusche live produziert. Wer schon immer wissen wollte, wie man eine ganze Achterbahn, einen Friedhof und ein Ruderboot auf einer Bühne unterbringt, ist eingeladen. Im Anschluss an die CD-Taufe findet ein Apéro statt.

Verzapft & Zuäglost, das sind Florian Arnold, Julia Zgraggen, Lukas Meili und Myriam Planzer. Seit 2015 produzieren die vier Hörspiele im Urner Dialekt. Dabei machen sie vom Geschichtenschreiben übers Aufnehmen fast alles selber. Sie leihen ihrem Ermittlerteam auch ihre Stimmen. Bei der neuen Folge «Goldjagd» haben die vier auf die Unterstützung von vielen anderen zählen können. Der Urner Schauspieler und Regisseur Walter Sigi Arnold hat das Team erneut begleitet und beraten.