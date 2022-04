Hospental Auto stürzt 1,5 Meter tief – und landet im Garten In Hospental stürzte ein Auto auf der verschneiten Strasse ab. Feuerwehr, Rettungsdienst, Umweltschutz, Abschleppdienst und Polizei standen im Einsatz.

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein Auto über die verschneite Gotthardstrasse Richtung Süden. Im Dorf Hospental, kurz nach der alten Bäckerei, schlitterte das Fahrzeug über den Strassenrand, vermeldet die Kantonspolizei Uri. Das Auto stürzte 1,5 Meter in den Garten ab. Die beiden Personen im Auto verletzten sich leicht und mussten mit dem Krankenwagen ins Kantonsspital Uri gefahren werden.

Das Auto stürzte über die Mauer. Es entstand ein Schaden von 18'000 Franken. Bild: pd

Am Fahrzeug und an den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von etwa 18'000 Franken. Im Einsatz standen die Feuerwehren Hospental und Andermatt, zwei First Responder, der Rettungsdienst Uri, das Amt für Umweltschutz Uri, das Amt für Tiefbau Uri, ein regionales Abschleppunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri sowie die Kantonspolizei Uri.

Die Kantonspolizei Uri ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri den genauen Unfallhergang. Den beiden Personen im Auto wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. (se)