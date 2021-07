Hospental Nach starkem Regen: Auto kommt ins Schleudern Am Sonntag kam ein Auto von der Furkastrasse ab, nachdem der Lenker wegen des starken Regens abbremste. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Das Auto kollidierte mit dem Randstein und kam dann von der Strasse ab. Bild: Kapo Uri/PD

Auf der Furkastrasse in Richtung Andermatt kam es am Sonntag zum Selbstunfall. Gegen 18.45 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern auf der Furkastrasse von Hospental Richtung Andermatt. Gemäss eigenen Aussagen wollte der Lenker aufgrund des starken Regens die Geschwindigkeit reduzieren und bremste leicht ab. Folglich kam das Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit dem rechtsseitigen Randstein und kam linksseitig von der Strasse ab, so die Kantonspolizei Uri.

Der 29-jährige Lenker blieb unverletzt. Die 32-jährige, leicht verletzte, Beifahrerin wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital nach Altdorf überführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken. (pd/RIN)