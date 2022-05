Hospental Wieder traditionell im Ring: Die Korporation Ursern lädt zur Talgemeinde Die Talgemeinde vom Sonntag, 22. Mai, kann wieder im gewohnten festlichen Rahmen durchgeführt werden. Neben der Jahresabschlüsse und Wahlen sind auch vier Verordnungsreformen traktandiert.

Während der Pandemie konnte die Versammlung der Korporation Ursern nicht wie gewohnt stattfinden. Am Sonntag, 22. Mai, ist es nun wieder so weit: Die Talgemeinde kann im traditionellen Rahmen im Ring vor der Kirche in Hospental durchgeführt werden.

So kennt man die Talgemeinde: im Ring vor der Kirche in Hospental. Archivbild: UZ

Entsprechend gross ist die Freude, dass nun auch wieder Gäste eingeladen werden können. «Damit bietet sich nach längerem die Gelegenheit, bestehende Beziehungen zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Vorjahr und Budget übertroffen

Im Zentrum der Talgemeinde stehen die Jahresabschlüsse der Korporation und des Elektrizitätswerks Ursern. Erstere kann auch dieses Jahr auf ein erfreuliches Jahresergebnis zurückblicken. So hat der gesamte Ertrag aus Lieferungen und Leistungen in der Höhe von 1,562 Millionen Franken das Vorjahr um 198'375 Franken und das Budget um rund 258'151 übertroffen.

Die Einnahmen aus erteilten Konzessionen sind erfreulich hoch ausgefallen, wie es in der Mitteilung heisst. Nach Abschreibungen und Rückstellungen von 553’053 Franken kann die Korporation Ursern einen Gewinn von 7’673 Franken ausweisen.

Drei Prozent mehr Strom produziert

Auch das Elektrizitätswerk Ursern (EWU) kann ein gutes Jahresergebnis ausweisen. Mit einem Nettobetriebsertrag von 11,652 Millionen (Vorjahr: 11,345 Millionen) und einem Jahresgewinn von 230’938 Franken (Vorjahr: 632’515 Franken) kann das Berichtsjahr nicht mit dem Vorjahr mithalten, liegt jedoch meist über den Budgetvorgaben.

Die Stromproduktion aus eigenen Kraftwerken fiel mit 35,433 Gigawattstunden drei Prozent höher aus als im Vorjahr. Das EWU investiere weiterhin dort, wo die natürlichen Ressourcen für die jeweilige Technologie am besten verfügbar sind und die Anforderungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Klima- und Umweltverträglichkeit optimal erfüllt werden können. Einen besonderen Stellenwert erhalte dabei die geplante Erweiterung des bestehenden Windparks auf dem Gütsch, welche man so bald als möglich in Angriff nehmen möchte.

Reform der Verordnungen und Reglemente

Nach der Zustimmung einer Totalrevision des Grundgesetzes an der ausserordentlichen Talgemeinde 2019 werden sukzessive alle Verordnungen und Reglemente den geänderten Verhältnissen angepasst. Der Talrat Ursern hat bereits an der letzten Budget-Talgemeinde diverse angepasste Verordnungen dem Souverän vorgelegt.

Vier weitere Verordnungen sollen an der Talgemeinde vom 22. Mai verabschiedet werden: die Strahler- und Waldverordnung sowie die Verordnungen über die Entschädigung von Korporationsgremien und Funktionären sowie jene über die Ausrichtung eines jährlichen Talbürgernutzens.

Neuer Talammann wird gewählt

Der demissionierende Talammann Beat Schmid. Bild: Archiv UZ

An der Talgemeinde stehen ausserdem Wahlen an. Nachdem Talammann Beat Schmid seine Demission eingereicht hat, sind Ersatzwahlen im Talrat der Korporation Ursern sowie im Verwaltungsrat des EWU traktandiert. Als Ersatzvorschlag in den Talrat wird Olivia Christen, Hospental, aufgeführt, für den Verwaltungsrat des EWU Franco Cattaneo, Hospental. Auch wird ein neuer Talammann zu wählen sein. Turnusgemäss wird sich der bisherige Statthalter, Erwin Nager, der Talgemeinde zur Wahl als Talammann stellen, wie es auf Anfrage bei der Korporation Ursern heisst.

Ausserdem möchten Peter Gnos mit Jaël Valentina und Gian Pedro, Andermatt, ins Korporationsbürgerrecht von Ursern aufgenommen werden. Der Talrat beantragt, der Aufnahme an der Talgemeinde zuzustimmen.

Turmeröffnung läutet Talgemeinde-Wochenende ein

Das Talgemeinde-Wochenende wird mit der Turmeröffnung gestartet. Nach einer gut einjährigen Bauphase kann das Projekt «Freie Sicht vom (und auf den) Turm von Hospental» erfolgreich abgeschlossen werden. Der mittelalterliche Zeitzeuge wird über eine Treppe mit Plattform zugänglich und erlebbar gemacht. «Damit wird auch ein berauschender Ausblick über das Urserntal möglich», heisst es in der Mitteilung dazu.

Vom Turm von Hospental eröffnet sich ein Blick aufs Urserntal. Bild: PD

Am Samstag vor der Talgemeinde findet die Eröffnungsfeier mit den Sponsoren und weiteren geladenen Gästen statt. Am Nachmittag besteht für die Allgemeinheit die Möglichkeit einer Turmbesichtigung. Fachkundige Personen werden Besucherinnen und Besuchern Informationen zur Geschichte und Archäologie des Turms abgeben. In Zusammenarbeit mit Andermatt-Urserntal Tourismus und der Gemeinde Hospental werden parallel Dorfführungen angeboten.