Ibach FC Landrat Uri unterliegt knapp dem FC Kantonsrat Schwyz Nach einem unterhaltsamen Spiel siegte der FC Kantonsrat Schwyz im Rückspiel des Parlamentarier-Axenderbys in Ibach gegen den FC Landrat Uri mit 4:2 Toren. Der FC Landrat konnte die Pausenführung nicht bis zum Schlusspfiff verteidigen und musste sich geschlagen geben.

Im August 2020 trafen sich der FC Landrat Uri und der FC Kantonsrat Schwyz in Flüelen zum ersten Parlamentarier-Axenderby. Die Gäste aus Schwyz holten sich damals mit 5:3 Toren den Sieg. Coronabedingt konnte das Rückspiel in Ibach erst am 28. Juni 2022 stattfinden. Das Match galt gleichzeitig als Generalprobe für das Eidgenössische Parlamentarier-Fussballturnier, das im August in Lugano über die Bühne geht.

Der FC Landrat Uri und der FC Kantonsrat Schwyz vor dem Anpfiff zum zweiten Parlamentarier-Axenderby in Ibach. Bild: PD

Angeführt von Kapitän Dominik Blunschy auf Schwyzer Seite und dem Urner Capitano Thomas Huwyler boten die zwei Teams erneut Fussballkost vom Feinsten, heisst es in einem Bericht über den Match. Trotz hoher Luftfeuchtigkeit konnte das leider nicht sehr zahlreich erschienene Publikum auf dem Ibacher Gerbihof ein packendes Spiel mit wunderschön herausgespielten Toren, vergebenen Torchancen und bravourösen Goalieparaden vor der imposanten Kulisse der beiden Mythen bewundern.

Urner zeigen Moral

Weil die Abstimmung beim FC Landrat Uri nach längerer Spielabstinenz zu Beginn noch nicht perfekt war, geriet er nach wenigen Sekunden in Rückstand. Die Gelb-Schwarzen zeigten aber Moral und glichen das Spiel nach einer fabulösen Einzelleistung von alt Landrat Jonathan Wenger aus. Und es kam noch besser für das Urner Team: Nach einem mustergültig vorgetragenen Konter konnte Regierungsrat Dimitri Moretti auf Vorlage von alt Landrat Thomas Huwyler locker einschieben. Landrat Michael Arnold hatte den entscheidenden Pass aus dem Mittelfeld nach vorne gegeben. Mit dem Resultat von 2:1 für den FC Landrat Uri gingen die Teams in die Pause.

Nach der Pause erzielten die Gastgeber nach kurzer Zeit den Ausgleich. Das Spiel war lanciert und wogte hin und her. Die Urner verteidigten geschickt und hatten zudem einige Torchancen. Nach einem Eckball fand der Ball aber auf trümmlige Art den Weg ins Urner Tor. Nationalrat Simon Stadler im Urner Goal war machtlos. Der FC Landrat gab jedoch nicht auf. Nach einem Blitzkonter der Schwyzer rettete Simon Stadler in extremis und mit viel Können auf der Linie.

Kurz vor Schluss erzielten die Schwyzer mit einem Weitschuss den vierten Treffer, der das Endresultat von 4:2 für die Gastgeber bedeutete. Die Fussballerweisheit «Nach dem Spiel ist vor dem Spiel» wurde von beiden Seiten im Anschluss bei Bratwurst und Bier erneut bekräftigt. (pd/cn)