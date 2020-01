Dimitri Moretti: «Ich bin einer mit Seltenheitswert» Die Sicherheitsdirektion war nicht sein Wunsch. Vier Jahre später will SP-Politiker das Begonnene weiterführen.

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti in seinem Büro im Zeughaus, in dem auch ein Bild des Urner Künstlers Thomi Dittli hängt. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 15. Januar 2020)

Die Urner Polizei ist in die Schlagzeilen geraten. Dimitri Moretti ist es denn auch ein wichtiges Anliegen, Ruhe ins Korps sowie ins Amt zu bringen. «Die Entscheidungen mussten getroffen werden und haben auch schon sehr viel bewirkt», gibt sich der Urner Sicherheitsdirektor überzeugt. «Die Arbeit war zum Teil herausfordernd und für alle Beteiligten belastend», so der 47-Jährige. Trotzdem zieht er eine positive Bilanz über die vergangenen vier Jahre. Er habe sich als Regierungsrat in seiner Direktion nicht nur sehr gut eingelebt, sondern auch etabliert. Und: «Ich bin sehr motiviert, als Regierungsrat weiterzuarbeiten.»

Drei heisse Fragen an Dimitri Moretti Dimitri Moretti, gibt es ein Führungsproblem bei der Polizei? Nein, es gibt kein Führungsproblem. Die Führung ist stark, gerade weil gehandelt wird. Wenn ein Problem entsteht, gehen wir es konsequent an. Wir wollen nichts unter den Teppich kehren, auch nicht jetzt vor den Wahlen. Vielmehr wollen wir die Probleme nachhaltig lösen. In gewissen Fällen braucht es klärende Gespräche, manchmal sind andere Massnahmen angezeigt. Es gilt, alle Optionen sorgfältig abzuwägen und schliesslich Entscheide zu fällen. Diese sind nicht immer einfach und populär, aber manchmal notwendig. Es ist auch so, dass die Polizei stärker im Fokus der Öffentlichkeit steht als andere Ämter der Kantonalen Verwaltung. Dadurch stossen Personalgeschäfte bei der Polizei auf ein grösseres öffentliches Interesse. Im Vergleich mit Personalmassnahmen der übrigen kantonalen Verwaltung, schneidet die Polizei aber sehr gut ab. Wir haben beispielsweise eine deutlich tiefere Fluktuationsrate als die übrige kantonale Verwaltung. Aber ist die Polizei in der Krise? Der Kanton Uri verfügt über ein funktionierendes Polizeikorps mit motivierten und einsatzbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alle rund 170 Personen engagieren sich Tag für Tag für die Sicherheit im Kanton Uri. Dies erfüllt mich mit Freude und Stolz. Es ist aber so, dass in den vergangenen vier Jahren auch personelle Begebenheiten ans Tageslicht traten, die gelöst werden mussten. Bei einem Grossteil der Personalgeschäfte gibt es Vorgeschichten, die Jahre zurückreichen. Dem Polizeikommandanten und auch mir ist es ein grosses Anliegen, dass die Kantonspolizei Uri gegen innen und aussen als vertrauenswürdige, hilfsbereit und integere Organisation wahrgenommen wird. Dies kann nur geschehen, wenn wir hin- und nicht wegschauen, Probleme erkennen und festgestellte Mängel nachhaltig lösen. Zum eingeschlagenen Weg gehört es auch, unbequeme, unpopuläre und schwierige, aber unvermeidliche Entscheide zu fällen, zum Schutz und im Interesse der Kantonspolizei. In diesem Sinne kann ich sagen, die Kantonspolizei befindet sich nicht in der Krise, sondern auf dem richtigen Weg. Probleme müssen gelöst werden, wenn sie auftreten. Wir stellen uns diesen und schieben sie nicht vor uns her – auch nicht bis nach den Wahlen. Apropos Wahlen ... Fehlte die SVP ihrer Meinung nach bisher in der Regierung?

Es ist nicht an der SP, einen SVP-Regierungsrat zu fordern. Der SP, aber auch mir, ist es wichtig, dass linke Anliegen ebenfalls vertreten sind. Es braucht in der Regierung aber alle unterschiedlichen Denkweisen – nur das führt schliesslich zu guten Lösungen. Meiner Meinung nach müsste die Vertretung der Parteien im Regierungsrat folgendermassen aussehen: drei CVP, zwei FDP, ein SP und ein SVP. Das entspricht der aktuellen Wählerstärke. Aber schliesslich ist es an den Wählerinnen und Wählern, zu entscheiden, wer sie im Regierungsrat vertreten soll.



Will Moretti Sicherheitsdirektor bleiben? «Ich sehe keinen Grund für einen Wechsel», sagt er. «Gerne würde ich die begonnenen Arbeiten in meiner Direktion weiterführen. Verteilt werden die Direktionen jedoch vom neuen Regierungsrat.» Dabei würden insbesondere die gewählten Persönlichkeiten sowie die mitgebrachten Kompetenzen eine Rolle spielen.

Moretti verheimlicht nicht, dass er vor vier Jahren gerne die Finanzdirektion zugeteilt erhalten hätte. Als Lehrer wäre ihm auch die Bildungsdirektion nahegelegen. Seine Anliegen insbesondere aus dem Bildungsbereich, dem Sozialwesen oder dem Bereich Finanzen könne er aber auch als Sicherheitsdirektor bei den Beratungen im Regierungsrat einbringen. «Aber auch in Geschäften der Sicherheitsdirektion können meine Kernkompetenzen im Bereich Finanzen, Bildung oder Soziales einfliessen.» Er ist der einzige linke Politiker in der Regierung. «Ich bin ein Regierungsrat mit Seltenheitswert. Nicht nur in Uri, sondern in der ganzen Zentralschweiz bin ich der einzige SP-Vertreter in der Regierung.»

Im Rat bringt er die Sichtweise der Linken ein. Er betont aber: «Wir machen nicht Parteipolitik.» Moretti findet, dass alle Meinungen eine Stimme haben sollten. «Dadurch wird es möglich, Themen breit zu diskutieren.» Selbstverständlich schaffe er es nicht immer, seine Meinung durchzusetzen. «Der Regierungsrat fällt seine Entscheide nach einer Diskussion. Hinter diesen Entscheiden stehe ich und kann sie auch nach innen und aussen vertreten, ohne mich zu verbiegen.» Er sei in den vergangenen vier Jahren aber nicht bürgerlicher geworden.

Bei der zweitgrössten Direktion wurde vielseitig gearbeitet

Die Sicherheitsdirektion sei vielseitig. Mit rund 230 Mitarbeitern ist sie nach der Baudirektion die zweitgrösste. Beim Amt für Forst und Jagd ging es neben der Schutzwaldpflege insbesondere um die Thematik Grossraubtiere. «Früher war ich dem Wolf gegenüber positiver eingestellt», so Moretti. Durch viele Diskussionen könne er nun die Bedenken und Ängste der Direktbetroffenen sehr gut nachvollziehen. «Wenn der Wolfbestand zu gross ist, muss eine Regulation möglich sein.»

Die Digitalisierung macht vor den Ämtern der Sicherheitsdirektion nicht halt. Sie ist ein Stichwort, das Moretti im Gespräch öfters nennt. So kommen beim Amt für Strassen und Schiffsverkehr neu Tablets statt viel Papier zum Einsatz. Andere Beispiele sind das Einsatzleitsystem oder die Ausrüstung der Polizei. So gibt es in den Patrouillenfahrzeugen neben Smartphones auch spezielle Tablets. «Mit diesen Hilfsmitteln können die Fälle bereits vor Ort bearbeitet werden und nicht erst später im Büro», erklärt Moretti. «Die Polizisten sind dadurch vermehrt auf der Strasse anzutreffen. Das bringt der Bevölkerung mehr Sicherheit.»

Beim Amt für Strassen- und Schiffsverkehr wird immer mehr kantonsübergreifend gearbeitet, so zum Beispiel bei der neuen webbasierten Theorieprüfung. «Der Fahrzeugbestand nimmt stetig zu. Es ist eine grosse Herausforderung, die Arbeiten mit dem gleichen Personalbestand zu erledigen», so Moretti. «Wir müssen effizienter werden.» In Zukunft wird ein besonderes Augenmerk auf die Elektromobilität gelegt, die stetig an Bedeutung gewinnt.

Beim Amt für Bevölkerungsschutz und Militär stand die Erarbeitung der Gesamtschau Asyl im Zentrum. Das entsprechende Leitbild wurde in Zusammenarbeit mit den Gemeinden weiterentwickelt. Ein grosser Einsatz wurde nach dem Felssturz in Bristen im März 2017 geleistet. Zivilschutz und Zivildienst engagierten sich stark. Zusammen mit der Armee wurde zu Beginn, bis die Bahn in Betrieb genommen werden konnte, eine Luftbrücke erstellt. «Wir waren stark gefordert», blickt Moretti zurück. «Es zeigte sich aber auch, dass wir in Notsituationen schnell einsatzbereit sind.»

Erfolgreich sei man auch beim Armeesportstützpunkt Andermatt (Assa) gewesen. «Zusammen mit den Urner Politikern in Bern konnten wir erreichen, dass die Arbeitsplätze mindestens bis zur Winteruniversiade 2021 erhalten bleiben», so Moretti. Weil die Verantwortung nun beim Bundesamt für Sport liege, habe das Geschäft zu Bildungsdirektor Beat Jörg gewechselt. Moretti erwähnt des weiteren die Reorganisation der Chemiewehr und die Erneuerung der Vereinbarung mit der Armee betreffend den Lawinendienst.

Schwerverkehr: Bund stellt Arbeitsplätze in Aussicht

Positiv in Erinnerung geblieben ist Dimitri Moretti das 10-Jahr-Jubiläum des Schwerverkehrszentrums in Erstfeld. Die SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga habe sich bei ihrem Besuch für die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Schiene auf die Strasse starkgemacht. Das, so Moretti, sei auch für ihn ein zentrales Anliegen – erstens aus Umweltschutzgründen und zweitens, weil mit Lastwagen oft schwere Unfälle passieren. «Das Schwerverkehrszentrum hat sich zu einem echten Kompetenzzentrum entwickelt», freut sich Moretti. In Zukunft sollen beim Schwerverkehr auch mobile Kontrollen vorgenommen werden. Vom Bund wurden zusätzliche Arbeitsstellen in Aussicht gestellt.

Bei der Urner Sicherheitsdirektion ist der Name Programm: Es geht um den Schutz – vor Naturgefahren, vor Kriminalität und militärischen Bedrohungen sowie vor Grossraubtieren. Sicher unterwegs sein sollen alle Verkehrsteilnehmer auch auf der Strasse und auf dem See. Und für all dies möchte sich der SP-Mann Dimitri Moretti aus Erstfeld auch die kommenden vier Jahre einsetzen.