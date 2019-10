Interview UZ-Redaktor Bruno Arnold geht in den Ruhestand: «Ich muss mich nicht entschuldigen» Bruno Arnold ist seit heute in Pension. Er blickt zurück auf über 30 Jahre Lokaljournalismus mit sehr vielen spannenden Begegnungen. Florian Arnold

Am Montag sass Bruno Arnold aus Seedorf letztmals in seiner Funktion als Redaktor der UZ an seinem Arbeitsplatz. (Bild: Florian Arnold)

1988 hatte Bruno Arnold genug vom Lehrerberuf und wechselte in den Journalismus. Von 1994 bis im Frühling 2019 war er Redaktionsleiter dieser Zeitung. Seit Dienstag geniesst der 64-jährige Seedorfer die Pension.

Gestern war Ihr letzter offizieller Arbeitstag bei unserer Zeitung. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Bruno Arnold: Ich habe mich nicht nach der Pension gesehnt. Es hat mir aber gutgetan, bereits Ende März die Verantwortung für die «Urner Zeitung» abgeben zu können. Dank mehrerer Wochen Ferien und Kompensationszeit konnte ich mich seit April an den neuen Lebensabschnitt gewöhnen. Aber wenn man mit Leib und Seele Journalist ist, was ich von mir behaupte, wird es nicht so sein, dass ich ab sofort nichts mehr mit der Zeitung zu tun haben will.

Was wird Ihnen fehlen?

Das UZ-Team und die Leute, mit denen ich in den vergangenen Jahren viel zu tun hatte, aber auch die Stimmung auf der Redaktion, die gemütlichen Stunden, Running Gags und träfe Sprüche.

So richtig aufgetaut sind Sie jeweils, wenn es stressig wurde.

Wenn ich etwas Spannendes gehört habe, hat das bei mir nicht Angst vor viel Arbeit ausgelöst, sondern zusätzliche Energie. Ich wollte einfach der Erste sein und möglichst am besten informieren. Schreiben fällt mir unter Druck am leichtesten. Texte, für die ich viel Zeit habe, kommen nicht unbedingt besser heraus.

Welche Geschichte hat Sie am meisten in den Bann gezogen?

Es gab einige. Jene um Samih Sawiris zählt sicher dazu. Während Wochen musste ich meine Infos unter dem Deckel behalten und hatte Angst, dass das ein anderes Medium vor uns berichten könnte. Die UZ hat dann aber als erste Zeitung über die Pläne des Ägypters informiert. Ich wurde damals übrigens ziemlich belächelt. Geprägt haben mich aber auch Dauerbrenner wie Neat, zweite Röhre am Gotthard, Wahlen oder die Ignaz-Walker-Prozesse. Allerdings haben mir «weiche» Geschichten oft genauso gut gefallen.

Gab es auch Schocks zu verkraften?

Wir haben über einige Todesfälle oder Tötungsdelikte berichtet, die Personen betrafen, die ich persönlich sehr gut kannte. Dazu gehörte beispielsweise auch die Ermordung meines eigenen Bruders in Madagaskar. Das ist mir nicht ganz leicht gefallen. Dass ich selber darüber berichtet habe, hatte einen einfachen Grund: Ich besass die verlässlichsten Infos. Solche Situationen bringt der Lokaljournalismus ganz einfach mit sich. Man ist nahe bei den Leuten und muss lernen, Privates und Beruf so gut wie möglich zu trennen.

Sie können hartnäckig sein. Wie haben Sie es geschafft, trotzdem geschätzt zu werden?

Dank gegenseitigem Vertrauen und Fairness. Das Gegenlesen ist diesbezüglich ein wertvolles Mittel. Mir ging es nie darum, jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern viel mehr darum, Dinge zu hinterfragen und hartnäckig zu bohren. Wenn ich gemerkt habe, dass man etwas unter dem Deckel behalten wollte, das an die Öffentlichkeit gehört hätte, dann hat mich das erst recht angestachelt. Mir war aber immer wichtig, dabei keinen Unterschied zwischen dem Landammann und dem «gewöhnlichen» Bürger zu machen.

Personen auf die Zehen zu treten war ein unumgänglicher Teil meines Jobs.

Deshalb muss ich mich auch nicht entschuldigen, dass ich dies des Öftern getan habe und dass auch mein persönliches Umfeld betroffen war.

Sie hätten sicher auch in grössere Redaktionen wechseln können. Weshalb sind Sie beim Lokaljournalismus geblieben?

Es hat Angebote gegeben, die mich im ersten Moment gereizt haben. Aber ich bin durch und durch Urner und wohl deshalb geblieben. Ich finde es zudem nach wie vor das Spannendste und die grösste Herausforderung, im Lokaljournalismus tätig zu sein. Im Lokalen sehe ich auch in Zukunft die Chancen unseres Mediums.

Unsere Redaktion steht vor der Fusion mit den Ob- und Nidwaldnern. Was halten Sie davon?

Aus wirtschaftlicher Sicht ist dies nachvollziehbar. Die Leser werden aber kaum etwas spüren und nach wie vor spannende lokale Geschichten serviert bekommen.

Wo sehen Sie weitere Chancen für den Journalismus?

Ich schicke voraus: Den Leuten muss bewusst werden, dass man sauber recherchierte Beiträge respektive seriösen Journalismus nicht einfach gratis haben kann. Das Verständnis dafür zu wecken, braucht viel Zeit. Und zur Frage nach den Chancen: Im Online suche ich Aktualität. Hier erwarte ich möglichst schnell die wichtigsten Infos. Ich bin aber gleichzeitig auch bereit, auf Hintergründiges etwas länger zu warten. Hier sehe ich die grösste Chance der gedruckten Ausgabe. Vielleicht müssen Lokalzeitungen auch noch mehr Mut zum Verzicht haben.

Heute macht man das Gegenlesen bequem über E-Mail. Wie hat das Zeitungmachen eigentlich funktioniert, als man das Internet noch nicht kannte?

Zu Beginn meiner journalistischen Tätigkeit habe ich Texte oder Zitate am Telefon vorgelesen, per Fax zugestellt oder den Papierausdruck an einem vereinbarten Treffpunkt abgegeben. Interviewpartner kamen aber auch oft ins Büro, um Beiträge zu lesen. Das E-Mail hat natürlich vieles vereinfacht. Überhaupt hat sich das ganze Zeitungsmachen massiv verändert. Früher musste man die selber entwickelten Fotos zusammen mit den von Hand auf ein A4-Blatt gezeichneten Layouts der Zeitungsseiten in eine Mappe stecken und mit der Bahn nach Luzern spedieren. Wir haben dann einfach gehofft, dass die Mappe auch effektiv in Luzern ausgeladen wird und nicht in Basel landet (lacht). Heute geht alles direkt vom Computer auf die Druckplatte. Ich habe mich jeweils schnell an neue Technologien oder an Trends im Journalismus gewöhnen können. Dazu haben sicher auch die jungen Leute im Team beigetragen, die Ausbildungen an der Journalistenschule absolviert haben und dadurch stets auf dem aktuellsten Stand waren. Sie haben dazu beigetragen, dass sich auch meine Art von Berichterstattungen, Interviews, Reportagen et cetera aktualisiert hat.

Erzählen Sie uns doch von den grossen Momenten in Ihrem über 30-jährigen Journalistenleben!

Grosse Momente waren vor allem die Begegnungen mit interessanten Menschen. Ich erinnere mich etwa an den ersten Auftritt von Samih Sawiris in Andermatt, an das Charisma dieses Mannes.

Eines der Interviews mit ihm habe ich übrigens im Auto unterwegs zum Flughafenhotel in Zürich geführt.

In Affoltern am Albis war es beendet, der Chauffeur liess mich aussteigen und ich machte mich spätabends per Autostopp auf den Heimweg. Ich erinnere mich aber auch an die erste Begegnung mit Äbtissin Imelda vom Frauenkloster St.Lazarus in Seedorf, die vor dem Fototermin und dem Interview mit mir beten wollte – für intelligente Fragen und Antworten (schmunzelt). Ich bin aber auch vielen Leuten begegnet, die wichtige und in der Öffentlichkeit leider oft weniger wahrgenommene Leistungen erbringen, beispielsweise im Bereich der Freiwilligenarbeit. Solche Gespräche konnten genau so interessant oder auch spannender sein wie ein Interview mit einem Bundesrat.

Über die Politik im Kanton Uri wissen Sie so gut Bescheid wie kaum jemand sonst. Hat es sie nie gereizt, aktiv zu politisieren?

Wenn ich Politik hätte machen wollen, hätte ich den Job an den Nagel gehängt und wäre eingestiegen. Aber ich glaube, dass ich auch als Journalist Politik machen konnte, weil ich das Privileg hatte, meine Meinung nach Lust und Laune zu äussern. Damit habe ich sicher den einen oder die andere genau so stark zum Nachdenken angeregt, wie dies gewisse Politiker tun. Ich konnte via Zeitung vielleicht sogar mehr bewegen, als ich dies in einem politischen Gremium hätte tun können. Und das mit dem Einstieg in die Politik kann ich mir ja auch im Pensionsalter noch überlegen (lacht).

Sie sprechen hier die Zeit «nach der Zeitung» an. Was werden Sie tun?

Grosse Pläne habe ich nicht gemacht. Ich möchte mir jetzt zuerst einmal Zeit nehmen für jene Leute im familiären und kollegialen Umfeld, die wegen meines beruflichen Engagements in der Vergangenheit dann und wann zu kurz gekommen sind. Am Morgen werde ich wohl – wie bisher – zuerst die Zeitung lesen und am Abend – nicht anders als heute – gerne ein Bier in einer Stammbeiz trinken. Ausserdem möchte ich mehr Sport treiben und vielleicht wieder ein Instrument spielen. Und natürlich werde ich nach wie vor Texte schreiben. An Ideen und Anfragen fehlt es auf jeden Fall nicht.

Am Netzwerk für Begegnungen fehlt es ebenfalls nicht. Wie haben Sie dieses aufgebaut?

Ich bin von Natur aus gerne unter Leuten und ganz einfach ein Vereinsmensch. Ich habe mehrere Musikformationen dirigiert, im Vorstand mehrerer Organisationen und Vereine mitgearbeitet, aber auch gerne Sport-, Politik- oder Kulturanlässe besucht, mich an einen Stammtisch gesetzt oder einen Jass geklopft. So wurde das Netzwerk immer grösser.

Auf dieses Netz muss die «Urner Zeitung» nun verzichten. Was wünschen Sie ihr?

Die «Urner Zeitung» ist in guten Händen. Meine Nachfolger machen eine Zeitung nach ihren Vorstellungen, bringen neue Ideen ein. Das kann nur gut sein. Dreinreden werde sich sicher nicht. Ich hoffe einfach, dass die Zeitungsmacher mit der gleichen Neugier und Beharrlichkeit ans Werk gehen, wie ich das getan habe und dass sie ihre Lizenz zum Fragen nutzen.

Zum Abschluss: Hat sich Ihr Engagement gelohnt?

Ja. Der Entscheid, vom Lehrerberuf in den Journalismus zu wechseln, war genauso gut und richtig wie der vor Jahren gefällte Entscheid, nicht aus dem Journalismus auszusteigen, um den angebotenen Job in der kantonalen Verwaltung anzunehmen. Ich hätte dann wohl viele Leute nicht kennen gelernt und viele Erfahrungen nicht gemacht.