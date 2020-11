Im «Rosenberg» gibt es über 100 Coronafälle 60 Bewohner und 50 Betreuer sind inzwischen im Alters- und Pflegeheim in Altdorf positiv getestet worden. Zu schaffen machen vor allem die enormen Personalausfälle.

Beim Altdorfer «Rosenberg» werden aufgrund der vielen Coronafälle strenge Schutzmassnahmen durchgesetzt. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 16. November 2020)

«Für den Rosenberg ist eine sehr schwierige Situation entstanden», sagte Präsident Urs Kälin an der Altdorfer Gemeindeversammlung. Nebst den erkrankten Bewohnern, die Pflege benötigen, sind enorme Personalausfälle zu verkraften. Zu den positiv getesteten Mitarbeitern kommt eine grössere Anzahl von Personen, die sich in der Quarantäne befinden. Betroffen sind auch viele Kaderangestellte und Geschäftsleiterin Claudia Schilter.

Der Verwaltungsrat habe sehr schnell versucht, eine provisorische Führungsstruktur zu etablieren, versicherte Kälin. Parallel dazu wurde ein Team zur Unterstützung der Führung innerhalb der Altdorfer Gemeindeverwaltung gebildet.

Urs Kälin leitete die seine letzte Gemeindeversammlung im Theater Uri. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 19. November 2020)

«Seit mehreren Tagen sind wir fieberhaft damit beschäftigt, temporäres Aushilfspersonal in der Pflege zu rekrutieren», sagte Kälin. Das sei gelungen, dank der Hilfsbereitschaft und Solidärität anderer Heime, des Kantonsspitals und des Kantonsarzts sowie der Vertreter der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion und dem Sonderstab Covid-19.

«Die Betreuung ist im Moment vollumfänglich sicher gestellt», sagte Präsident Urs Kälin an der Gemeindeversammlung. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Rosenberg die Krise meistern werde. «Wir müssen die nächsten Tage gut über die Runden bringen», so Kälin. Nächste Woche rechne man damit, dass die ersten betroffenen Mitarbeiter in den Betrieb zurück kommen würden und dass bald wieder eine Entlastung zu verzeichnen sei.