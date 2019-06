Im Schwingerdörfli in Flüelen findet ein Jassturnier statt Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen wird ein regelrechtes Volksfest. Da darf auch ein bestimmter Schweizer Volkssport nicht fehlen: das Jassen.

Mit guten Karten gibt es in Flüelen tolle Preise zu gewinnen. (Bild: PD)

(pd/eca) Rund um’s bevorstehende Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen ist einiges los. Im Schwingerdörfli neben der Arena gibt es von Freitagmittag, 5. Juli, bis Sonntagabend, 7. Juli, drei Tage lang voll Programm.

Das Highlight am Samstag: Am Nachmittag findet im Festzelt Bristen ein Jassturnier statt, bei dem es schöne Preise zu gewinnen gibt. Organisiert wird der Anlass vom Aargauer Verein Jass-Events, der regelmässig Jassturniere an Schwingfesten durchführt.

Eine Voranmeldung wird empfohlen

Gespielt wird als Einzelschieber ausgetragen. Von 12 bis 12.45 Uhr ist die Ausgabe des Standblattes. Anmelden kann man sich bis 12.45 Uhr. Eine Voranmeldung wird aber empfohlen. Anmelden kann man sich online oder telefonisch unter 076 723 00 06. Im Startgeld von 40 Franken ist zudem ein Imbiss inbegriffen. Mehr Infos zum Jassturnier gibt es unter www.jass-events.ch.

Zudem wird es möglich sein, am Festwochenende Tickets für’s Innerschweizer Schwing- und Älplerfest im Schwingerdörfli zu kaufen. Das OK wird am Freitag, 5. Juli (18 bis 22 Uhr), am Samstag, 6. Juli (14 bis 20 Uhr), sowie allenfalls noch am Sonntag, 6. Juli (ab 6 Uhr), nochmals Tickets in den Vorverkauf bringen – Resttickets sowie vorwiegend Stehplätze. Somit sollen auch Kurzentschlossene aus der Region die Möglichkeit erhalten, noch ein Ticket zu ergattern.

Musikalische Vielfalt im Schwingerdörfli

Der Eintritt ins Schwingerdörfli ist frei. Am Freitagabend, 5. Juli, geben dort die Bands «Kind of a Mate», die «John Doe Band» sowie Franz Arnolds «Wiudä Bärg» ein Konzert. Am Samstag, 6. Juli, gibt es hingegen Ländlermusik zu hören.