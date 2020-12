Immobilienverkauf Urner Kantonalbank trennt sich von mehreren Liegenschaften Die Bank verkauft ihre Liegenschaften in Altdorf, Schattdorf, Erstfeld und Flüelen an die Tellco Anlagestiftung in Schwyz. Mit der neuen Eigentümerin wurden langfristige Mietverträge abgeschlossen. Diese sollen den Verbleib der UKB in den bisherigen Liegenschaften gewährleisten.



Der heutige Hauptsitz der Urner Kantonalbank in Altdorf gehört neu der Tellco Anlagestiftung in Schwyz. Bild: PD

Mit dem Verkauf der Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 1, dem von Roll Haus sowie den Liegenschaften in Erstfeld, Flüelen und Schattdorf will sich die Bank auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, wie es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung heisst. Das neue Dienstleistungsgebäude am Bahnhofplatz 1 in Altdorf sowie die Geschäftsstelle Andermatt bleiben im Besitz der Bank. Dies erfolge aus strategischen Gründen. Durch den Verkauf der Liegenschaften Bahnhofstrasse 1 und von Roll Haus an einen professionellen Immobilieneigentümer unterstütze die UKB eine positive Weiterentwicklung des Dorfkerns von Altdorf. Für den heutigen Hauptsitz der Bank interessiert sich die Kantonsverwaltung Uri. Nachdem eine Auslegeordnung zur Unterbringung der Verwaltung in Altdorf ab dem Jahr 2022 vorgenommen wurde, zeigte sich einerseits, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren diverse Mietverhältnisse im Dorfzentrum auslaufen. Andererseits bestehe aufgrund der engen Platzverhältnisse im Zentrum Raumbedarf für die Bedürfnisse mehrerer Einheiten seitens der Kantonsverwaltung.

Mit dem bereits bestehenden Mietverhältnis an der Tellsgasse 1 (Steuerverwaltung) und dem Eigentum des Hauses Ankenwaage an der Tellsgasse 5, wo die Sicherheitsdirektion untergebracht ist, können dort in unmittelbarer Nähe mehrere Verwaltungseinheiten zusammengeführt werden. Mit der UKB wurde ein Vorvertrag abgeschlossen. Dieser soll sicherstellen, dass sich der Kanton bei der neuen Eigentümerin unter denselben Konditionen einmieten kann.

UKB will weiterhin mit bestehenden Dienstleistungen vor Ort bleiben

Im Rahmen des Bieterverfahrens wurden schweizweit und lokal rund 30 institutionelle Investoren kontaktiert. «Wir freuen uns, dass mit der Tellco Anlagestiftung mit Sitz in Schwyz, eine regional bekannte, bestens verankerte und langfristig orientierte Stiftung als Investorin gewonnen werden konnte», wird UKB-CEO Christoph Bugnon in der Mitteilung zitiert. Die UKB legte beim Verkaufsentscheid grossen Wert darauf, für sich selbst langjährige Mietverträge mit der neuen Eigentümerin der Liegenschaften abzuschliessen. Bugnon betont denn auch: «Für die Kundschaft wird die UKB weiterhin in den bisherigen Räumlichkeiten in Schattdorf, Flüelen und Erstfeld mit den bestehenden Dienstleistungen vor Ort sein. Auch an der Bahnhofstrasse 1 in Altdorf steht die Geschäftsstelle, der Tresorraum sowie die 24-Stunden-Zone mit Videoservicemöglichkeit unverändert zur Verfügung.» Die Standorte in Andermatt und Bürglen sind von den Änderungen nicht betroffen.