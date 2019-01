In Altdorf ist eine Razzia im Gange Bei einer Polizeiaktion in Altdorf sucht die Polizei vermutlich nach Drogen. Polizeisprecher Gusti Planzer bestätigte zwar, dass eine Aktion im Gang ist. Er machte aber mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben. Markus Zwyssig

In der Utzigen in Altdorf hat die Polizei am Montag offensichtlich eine Razzia durchgeführt, wie der «Urner Zeitung» von verschiedenen Personen gemeldet wurde. Gesucht wurde dabei vermutlich nach Drogen, wie aus gut unterrichteter Quelle zu vernehmen war. Mediensprecher Gusti Planzer bestätigte am frühen Montagnachmittag auf Anfrage, dass in Altdorf eine Polizeiaktion am Laufen sei. Er gab sich jedoch bedeckt.

«Wir werden zu gegebener Zeit aktiv darüber berichten», versprach der Stabschef der Kantonspolizei Uri. «Der Zeitpunkt hängt von den Fortschritten ab, die wir bei den Ermittlungen erzielen.» Planzer erklärte, dass er aus polizeitaktischen Gründen zurzeit nicht mehr sagen könne. «Die Ermittlungen sind noch im Gange, und diese wollen wir nicht gefährden.»

Noch keine Zahlen zu den Einsatzkräften

Nach was bei der Polizeiaktion genau gesucht worden ist, wollte Planzer nicht sagen. Zur Zahl der im Einsatz stehenden Polizeikräfte machte Planzer ebenfalls keine Angaben. Er sagte auch nicht, ob allenfalls polizeiliche Unterstützung von weiteren Korps angefordert worden sei.