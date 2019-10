In Altdorf musizieren ältere Menschen gemeinsam Die Musikerinnen Angela Brücker-Hoorn und Sabine Kappeler Häberlin sind überzeugt, dass es für Musik und Bewegung nie zu spät ist.

Angela Brücker-Hoorn und Sabine Kappeler wollen mit älteren Menschen Musik erleben. (Bild: PD)

(ml) Angela Brücker-Hoorn (Harfe und Orgel, Musiklehrerin an der Musikschule Uri) und Sabine Kappeler-Häberlin (Flöte und Mathematikerin) haben eine Ausbildung in Musikgeragogik (Musik und Bewegung im Alter) an der Musikhochschule Basel absolviert. Durch die Ausbildung sind die beiden Musikerinnen von den vielen Möglichkeiten fasziniert, Musik in verschiedenen Formen mit Personen im Alter von über 60 Jahren und jeglicher Begabung zu teilen und zu erleben.

Deshalb starten sie in Altdorf einen Kurs, der acht Lektionen beinhaltet – vier davon im November und vier im Januar. Kursort ist das Schulhaus Florentini, oberster Stock (Lift vorhanden). Kurszeit ist jeweils am Mittwochmorgen von 10 bis 11 Uhr.

Die Zielgruppe sind Personen über 60 Jahren, die Freude an Musik und Neuem haben. Musikenntnisse sind nicht erforderlich, aber eigene Instrumente können auf Wunsch integriert werden. Es wird am Mittwoch, 30. Oktober zur regulären Kurszeit gratis eine Schnupper-Musizierstunde angeboten.