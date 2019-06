In diesem alten Haus in Altdorf dröhnen neue Beats Das Zwyerhaus ist Hauptquartier des Innerschweizer Labels 12 o’clock. Seit 5 Jahren werden von hier aus neue Impulse in der Welt der elektronischen Musik gesetzt. Und das mit wachsendem Erfolg. Markus Zwyssig

Sandro Zgraggen mit Mischpult und Vinylplatten vor dem Zwyerhaus. (Bild: Florian Arnold, Altdorf, 5. Juni 2019)

Neben der schmalen Treppe zur Eingangstür ranken sich Rosen in die Höhe, die verlotterten Fenster und die Fassade versprühen einen heimeligen Charme. Markenzeichen des alten Zwyerhauses an der Hellgasse in Altdorf ist ein geschnitzter Pferdekopf, der seit Jahrzehnten die Blicke von Passanten auf sich zieht. Kaum zu glauben, dass sich hier die Zentrale eines Kunst- und Kulturlabels befindet.

Das Innerschweizer Label 12 o’clock hat sich im Bereich der elektronischen Musik einen Namen gemacht. Jetzt feiern die Beteiligten bereits das fünfjährige Bestehen. Die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten sind Treffpunkt für Musiker und Fans. Ein Verein mit rund 20 Mitgliedern kümmert sich um das alte Haus. So wurden kürzlich die Wände besser isoliert.

Neben verschiedenen Proberäumen haben mehrere einheimische Künstler, DJs und Produzenten im Zwyerhaus drei Studios eingerichtet. Das Label 12 o’clock ist sehr aktiv: Monat für Monat erscheint ein neues Mixtape, zudem veröffentlichen die Künstler ihre eigene Musik.

DJ haben inzwischen nach Schattdorf expandiert

An den Aktivitäten im Zwyerhaus beteiligt ist auch Sandro Zgraggen. Zusammen mit Fabian Bissig war er früher als «The Bärtigen Soundsystem» unterwegs. Heute heisst ihr Technoprojekt FS Bart. Die Abkürzung FS steht für Fabian und Sandro. Den Künstlernamen Bart haben sie sich zugelegt, weil ein solcher das Markenzeichen der beiden ist. Musikalisch sind die zwei stets auf der Suche nach neuen klanglichen Landschaften. Zu Hause fühlen sie sich zwischen «trippigem Acid» und «brachialem Industrial», wie Zgraggen sagt.

Auf den eigenen Produktionen geben sie sich reduziert, roh und konzentriert auf das Wesentliche. Der Platz im Zwyerhaus ist inzwischen knapp geworden. Sandro Zgraggen und Fabian Bissig haben ihr Studio denn auch in Schattdorf eingerichtet, sind aber nach wie vor immer wieder im Zwyerhaus zu Gast. Aber auch der Radius der Veranstaltungen ist grösser geworden. Neben Partys in der Tellenbar wird auch in Brunnen und Luzern gefeiert. Zwischen 30 und 35 Veranstaltungen fanden in den vergangenen 5 Jahren statt.

Nebst Downloads könnte es auch einmal Vinyl sein

«Einmal etwas auf Vinyl zu veröffentlichen wäre cool», findet Sandro Zgraggen. «Weil es aber nicht mehr so viele Presswerke gibt wie früher, dauert es rund 8 Monate, bis eine neue Platte erhältlich ist.» Musik auf digitalen Kanälen anzubieten ist einfacher. «Wir haben es in der Hand und können alles selber machen: die Aufnahmen, die Produktion und das Cover. Einzig das Mastering vergeben wir fremd.»

Früher brannten sie auch ihre eigenen CDs. Weil der Absatz der Silberlinge aber immer kleiner wurde, setzt man nun voll auf Downloads und Streaming über die bekannten digitalen Plattformen. Damit lässt sich aber nicht sehr viel Geld verdienen. «Der Markt ist überflutet», so der 29-Jährige, der sich in einer Ausbildung zum Sozialpädagogen befindet. «Mit unseren Veranstaltungen können wir gerade mal unsere Ausgaben finanzieren. Alles in allem ist es ein Nullsummenspiel.» Der Spass steht ganz klar im Vordergrund. «Die Musik ist für uns alle ein Hobby.»

Musikalisch ist das Spektrum in den vergangenen Jahren breiter geworden, gibt sich Zgraggen überzeugt. «Zu Beginn herrschten Techno und House vor. Inzwischen kam Ambiente dazu.» Zudem sind die Künstler offen für Musiker anderer Stilrichtungen. So arbeitet Zgraggen mit der Urner Thrash-Metal-Band Shadow’s far an einem speziellen Intro für das neue Album, das am 31. Juli erscheint.

Ausstellung und Parties zum 5-jährigen Bestehen

Zum Jubiläum ihres Labels blicken alle Beteiligten zurück und feiern gemeinsam. Am Samstag, 8. Juni, findet im Zwyerhaus ab 16 Uhr eine kleine Ausstellung mit Apéro statt. Zu sehen sind Plakate, Flyer und Covers, die sich in den vergangenen fünf Jahren angesammelt haben. Der Event im Zwyerhaus ist denn auch ein Dank an alle für die geleistete Arbeit.

Am Freitag, 14., und Samstag, 15. Juni, feiert «12 o’clock» im Club Kegelbahn an der Baselstrasse in Luzern. Sechs DJs sorgen an den beiden Abenden insgesamt für die passenden Beats.