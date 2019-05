In Seelisberg kann man für einen Tag Dampfschiff-Kapitän sein Am kommenden Samstag treffen sich Modellschifffreunde aus der ganzen Schweiz am Seelisberger Seeli. Mit ihren selbst gebauten Dampf-, Motor- und Segelschiffen begeistern sie Gross und Klein zu Land und zu Wasser. Christoph Näpflin

Am kommenden Samstag gibt es in Seelisberg Modellschiffe aus verschiedenen Epochen zu bewundern. (Bild: Christoph Näpflin (26. Juni 2018))

Mit der Erfindung der Dampfmaschine im Jahr 1765 durch den Engländer James Watt eröffnete sich ein neues Zeitalter. Die durch Dampf erzeugte Kraft konnte auf verschiedene Art und Weise nutzbar gemacht werden, so auch für die Schifffahrt. An die Stelle der unberechenbaren Zeitdauern für eine Überfahrt mit Windkraft betriebenen Schiffen traten nun die fahrplanmässig verkehrenden Dampfschiffe.

1817 fuhr zum ersten Mal auf dem Bodensee ein Dampfschiff, kurze Zeit später zeigte sich ein erster Dampfschiffschornstein über dem Genfersee und im Jahr 1837 befuhr mit der «Stadt Luzern» zum ersten Mal ein Dampfschiff fahrplanmässig den Vierwaldstättersee.

Die Modelle sehen ihrem Original verblüffend ähnlich

Am kommenden Samstag, 25. Mai, lässt sich im Rahmen des Modellschifftreffens die Funktion der Dampfmaschine hautnah erleben. Die Besitzer erklären Details und unterschiedliche Funktionen. Dampfschiffe aus verschiedenen Zeitepochen, angetrieben von echten Minidampfmaschinen, lassen die Vergangenheit der Schifffahrt am Seelisberger Seeli neu aufleben. Aber auch schnittige Rennboote und majestätische Segelboote sind am Treffen an Land zu besichtigen und in voller Fahrt auf dem See zu bewundern.

Das Modellschifftreffen am Seelisberger Seeli findet von 11 bis 16 Uhr bei jeder Witterung statt. Seelisberg Tourismus organisiert diesen Anlass seit bald 20 Jahren. Während der Mittagszeit wird allen Besuchern eine kostenlose Grillwurst mit Brot offeriert.