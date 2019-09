In Seelisberg wurde still gewählt Mangels Gegenkandidaten hat die Gemeinde Seelisberg entschieden, eine stille Wahl durchzuführen. Somit entfallen die Wahlen auf Gemeindeebene vom 20. Oktober. Philipp Zurfluh

In der Gemeinde Seelisberg sind die Gemeinde- und Schulratswahlen 2020-2021 in stiller Wahl über die Bühne gegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Im Gemeinde- und Schulrat ist pro Sitz je eine Kandidatin oder ein Kandidat vorgeschlagen worden. Es sind keine zusätzlichen Nominationen erfolgt. Deshalb hat der Gemeinderat am 18. September beschlossen, für die Amtsdauer vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 folgende Personen als gewählt zu erklären:

Gemeindepräsidentin Judith Durrer-Ziegler (bisher), Mitglied André Hafner (bisher), Mitglied Silvia Lagler-Christen (bisher), Mitglied Sonja Truttmann-Trüb (neu), Mitglied Reto Wettstein (neu). Im Schulrat sind dies Präsidentin Brigitte Schmed Buholzer (bisher), Mitglied Nadja Truttmann-Niederberger (bisher), Mitglied Patrik Fedier (bisher), Mitglied Jasmin Truttmann-Wipfli (neu) und Mitglied Barbara Hauser (neu).

Geheime Wahlen auf Gemeindeebene am 20. Oktober entfallen

Laut Gemeinde erübrigt sich durch die stille Wahl die Urnenabstimmung. Die auf den 20. Oktober 2019 angesetzte geheime Abstimmung für die Wahl des Gemeinde- und Schulrats findet deshalb nicht statt.