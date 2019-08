In Sisikon werden Zeichen gesetzt Rund 400 Leute reisten gestern nach Sisikon, um bei der Aktion «Sisiger Strassäfäscht mit de Sisiger Gastromä» ihre Solidarität mit den Einheimischen unter Beweis zu stellen. Bruno Arnold

Das Sisiger Strassenfest lockte am Samstag Hunderte von Besuchern an. (Bild: Bruno Arnold, Sisikon, 17. August 2019)

Gäste, die sich auf die Bänke an den bereit gestellten Tischen setzten, Spezialitäten der Sisiger Gastrobetriebe genossen und sich bei musikalischer Unterhaltung ein Glas Wein oder ein Bier gönnten: Dieses Bild prägte am Samstag den Betrieb auf der Axenstrasse mitten durch das Dorf. Dort, wo sonst täglich im Schnitt rund 16'000 Fahrzeuge Richtung Norden und Süden verkehren, flanierten Fussgänger, und Kinder spielten auf dem Asphalt Riesen-Mikado oder Mühle. Verkehrte Welt: Für einmal mussten die (wenigen) Autofahrer auf die Fussgänger Rücksicht nehmen und versuchen, mit ihren Fahrzeugen an den Fussgängern vorbei zu zirkeln statt umgekehrt.

Nationale Aufmerksamkeit als Ziel

Unter dem Motto «Isch dr Axä einisch zue, hemmer zum Fyyrä üsi Rueh» organisierten die Gemeindebehörden zusammen mit den Gastrobetrieben ein Strassenfest. Bezweckt wurde damit, die Sisiger Gastronomie zu präsentieren und als positiven Aspekt der Axensperrung gemeinsam mit Gästen die eher ungewöhnliche Ruhe im Dorf zu geniessen. Als wesentlichsten Grund für das Fest erwähnte Gemeindepräsident Timotheus Abegg allerdings das Ziel, auf nationaler Ebene Aufmerksamkeit zu erhalten für das wichtigste Anliegen der Gemeinde: den dringend notwendigen Ausbau der Axenstrasse respektive den Bau der Umfahrung. Mehrere Einsprachen sind seit Jahren hängig und verzögern das Projekt, das als Kernstücke den Bau des Morschacher und des Sisikoner Tunnels vorsieht.

Gäste setzen ein Zeichen der Solidarität

Sprach man die Gäste auf den Hauptgrund für ihren Besuch des Strassenfests an, hörte man immer wieder das Wort Solidarität. «Die Sisiger sollen wissen, dass man für sie Verständnis hat und dass ihr Anliegen in der Bevölkerung Verständnis findet», meinte ein Altdorfer. «Wir wollen ein Zeichen setzen: Richtung Bund in Bern, aber auch an die Adresse jener Privatperson und jener Verbände, die mit ihren Einsprachen die Umsetzung des Projekts verhindern.»

Gemeindepräsident Abegg freute sich bereits am frühen Abend ausserordentlich über den Grossaufmarsch, den er trotz grosser Konkurrenz in unmittelbarer Nähe durch die «Alpentöne» in Altdorf und das Kulinarikfestival «Brunnen kocht» registrieren durfte. «Unsere Aktion hat ein erfreuliches Echo ausgelöst. Es dürften noch nie so viele Leute ein Fest auf einem offiziellen Nationalstrassenabschnitt gefeiert haben», meinte er mit einem Schmunzeln. «Ich denke, wir haben auch den Gegnern des Axenausbaus einen Denkanstoss gegeben: Es geht in dieser Sache nicht um Kapazitätserweiterungen. Der Axenausbau und die neue Axenstrasse respektive die beiden Tunnels sind vor allem aus Sicherheitsgründen notwendig», betonte Abegg.

Baudirektoren zeigen Verständnis

Der Urner Baudirektor Roger Nager und sein Schwyzer Amtskollege Othmar Reichmuth zeigten in ihren Kurzansprachen Verständnis für den Unmut der Sisiger und versprachen, sie nicht im Stich zu lassen. Gleichzeitig betonten aber beide, dass die Politik eigentlich machtlos sei. «Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat und durchlaufen einen politischen Prozess, bei dem Bund und Kantone gewisse Vorgaben und Regeln einhalten müssen», meinte Nager. Und Reichmuth betonte:

«Wir können als politisch Verantwortliche der Kantone solche Verfahren nicht beschleunigen, auch wenn wir das gerne täten.»

Richard Kocherhans, Leiter der Astra-Filiale Zofingen, betonte am Rande der Veranstaltung, dass man alles unternehme, um die Strasse möglichst schnell wieder öffnen zu können. Die Sicherheit der Arbeiter geniesse aber höchste Priorität. Der Astra-Vertreter geht nach der am Samstagmorgen erfolgten Sprengung der beiden grossen Steinblöcke im Gumpischtal nach wie vor davon aus, dass die Strasse bis Mitte September geschlossen bleibt. Diese Zeit werde benötigt, um weitere Sprengungen und die Einrichtung des Systems zur Beobachtung und Warnung vorzunehmen.