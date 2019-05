In Spiringen fliegen bald wieder die «Stäckä» Am 18. Mai findet das «Stäckämättlä»-Turnier statt. Geschicklichkeit ist dabei Trumpf. Besonders auf diesen Anlass dürfen sich die Kinder und Jugendliche ab Jahrgang 2005 freuen.

Jeder Stock zählt: Stäckämättlä ist nicht nur in Uri, sondern auch in Nidwalden und Schwyz sehr beliebt. (Bild: PD)

Am 18. Mai um 9 Uhr startet das 12. Innerschweizer «Stäckämättlä»-Turnier im Holzboden in Spiringen. Dies geht aus einer Mitteilung hervor. «Stäckämättlä» ist ein geselliges Spiel, wobei Technik und Taktik gefordert werden. Die Ursprünge sind wohl beim Viehhüten in den Alpenregionen zu suchen. Weiter taucht das «Mättlä», «Chneblä» oder «Stäcklä» auch oft in Lagern oder bei Ausflügen auf.

Das Innerschweizer «Stäckämättlä»-Turnier findet dieses Jahr bereits zum zwölften Mal statt. Eine Mannschaft besteht aus drei oder vier Mitspielern bis Jahrgang 2004. In der Mittagspause des diesjährigen «Stäckämättlä» findet ausserdem ein Plauschwettkampf für Kinder und Jugendliche ab Jahrgang 2005 statt.

Stäckel-Turniere werden auch in Stans und Chnebler-Meisterschaften in Schwyz durchgeführt. Die drei Organisationskomitees haben sich nun abgesprochen und beschlossen, dass Schwyz alle Jahre im August ein Turnier organisiert und Nidwalden mit Uri im Zweijahresturnus abwechselt. Das nächste Turnier in Stans wird voraussichtlich 2020 durchgeführt.