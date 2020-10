In Uri leben über 7 Prozent der über 65-Jährigen in einem Heim Ende 2019 lebten in den Alters- und Pflegeheimen im Kanton Uri rund 550 Personen, was einer Heimauslastung von 95,2 Prozent entspricht. Die Zahl der Eintritte nahm ab.

(sez) Ende 2019 lebten insgesamt rund 7 Prozent der 65-jährigen und älteren Bevölkerung in einem Heim, was im Zentralschweizer Vergleich dem höchsten Anteil entspricht. Der Anteil der fakturierten Tage mit keinem oder geringem Pflegebedarf nahm im Vorjahresvergleich zu, wie die neuesten Zahlen von Lustat Statistik Luzern zeigen.

Anfang 2019 verfügten die zehn Urner Alters- und Pflegeheime über 567 stationäre Plätze für Pflege und Betreuung. Die Heime waren im Jahresdurchschnitt zu 95,2 Prozent ausgelastet (2018: 93,2%), was auf die länger dauernden Heimaufenthalte zurückzuführen ist. Der Anteil der 65-jährigen und älteren Urnerinnen und Urner, der in einem Heim lebt, nimmt im langfristigen Vergleich ab. Er war aber 2019 im Zentralschweizer Vergleich mit 7,2 Prozent am grössten (Zentralschweiz: 6%). Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit eines Heimeintritts. In der Altersgruppe der 95-Jährigen und Älteren lebten nicht ganz sieben von zehn Urnerinnen und Urner im Heim.

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 2,3 Jahren

2019 wurden in den Urner Alters- und Pflegeheimen 322 Eintritte verzeichnet (–9,6%). 27,6 Prozent von ihnen initiierten einen Kurzzeitaufenthalt; der Rest erfolgte mit langfristiger Absicht. 39,1 Prozent aller 233 Langzeiteintritte erfolgten von zu Hause aus. Während der Austritt aus einem Kurzzeitaufenthalt meist zurück nach Hause führte, endeten 2019 die Langzeitaufenthalte in 70,4 Prozent der Fälle mit dem Lebensende. Die durchschnittliche Dauer eines Langzeitaufenthalts betrug 2,3 Jahre (2018: 1,9 Jahre; 2017: 2,4 Jahre).

Anteil der fakturierten Tage mit geringem Pflegebedarf nimmt etwas zu

In den Urner Alters- und Pflegeheimen wurden 2019 rund 197'000 Heimtage fakturiert, das sind 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil der fakturierten Tage mit keinem oder niedrigem Pflegebedarf bis Pflegestufe 2 (bis 40 Min./Tag) ist im Vorjahresvergleich leicht angestiegen und betrug 23,7 Prozent. 2019 besetzten in den Urner Alters- und Pflegeheimen 770 Personen im Jahresmittel 516 Vollzeitstellen. 46 Prozent der 336 Pflegestellen waren von Fachpersonal besetzt.