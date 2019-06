In Uri lebender Eritreer beschreibt seine Flucht Der 17-jährige Schüler Ablelom Berhane aus Altdorf hat seine Geschichte aufgeschrieben. Am Flüchtlingstag, 15. Juni, stellt er im «Winkel» sein Buch «Das blaue Boot ohne Kapitän» vor.

Das Titelbild des Buchprojekts von Ablelom Berhane. (Bild: PD)

(pd/MZ) An der Kunstbiennale in Venedig zeigt der Schweizer Künstler Christoph Büchel zurzeit das Wrack eines im April 2015 vor der lybischen Küste gesunkenen Flüchtlingsbootes. Als Ablelom Berhane ein Bild dieses ausgestellten Bootes sah, meinte er: «Auf genauso einem Boot bin ich im Juni 2015 über das Mittelmeer gekommen.» Ablelom hatte mehr Glück als die 700 Menschen, die damals im Meer ertranken. Alle Flüchtlinge auf seinem Boot wurden auf offener See gerettet.

Ablelom Berhane. (Bild: PD)

Ablelom kam als 13-jähriger Junge alleine in der Schweiz an und begann in Uri sein neues Leben. Er besuchte in Flüelen die Schule und wird im August in Erstfeld eine Lehre beginnen. Ablelom beschloss, im Rahmen des Abschlussprojektes der 3. Oberstufe, ein Buch zu schreiben. Seine Geschichte erzählt von der Kindheit in Eritrea, der Flucht mit seiner Familie und dem Moment, wo er an der Grenze zum Sudan auf einen Pickup klettern musste und seine Familie aus den Augen verlor. Ablelom erzählt über die Reise in eine ungewisse Zukunft und über das Ankommen und Fuss fassen in der Schweiz. Gedanken über eritreische und schweizerische Kultur, über Erlebnisse in Uri und über Stolpersteine stimmen heiter und nachdenklich.

Illustation von Timothé Gogniat aus dem Buch von Ablelom Berhane. (Bild: PD)

Das Buchprojekt war nur möglich dank der Mithilfe und dem Engagement zahlreicher Freiwilliger. Die Illustrationen und das Layout stammen von zwei jungen Urnern, Timothé Gogniat und Pavel Probst. Den Druck übernahm die Druckerei Gasser in Erstfeld.

Illustation von Timothé Gogniat aus dem Buch von Ablelom Berhane. (Bild: PD)

«Das blaue Boot ohne Kapitän» liegt am Flüchtlingstag im Mehrzweckgebäude im «Winkel» auf. Die Buchhandlung Bido in Altdorf zeigt es mit einigen Zeichnungen von Timothé Gogniat im Kontext anderer Bücher zum Thema Flucht. Das Buch kann am Flüchtlingstag oder im Bido erworben werden.