In Uri wird der Majorz ausgedehnt Die Urner Stimmbevölkerung sagt mit 57,5 Prozent Ja zur Verfassungsänderung: Als Proporzgemeinden zählen somit künftig nur noch Altdorf, Schattdorf, Bürglen und Erstfeld. Das Gesetz wird mit 68,4 Prozent Zustimmung angepasst: Eingeführt wird in Proporzgemeinden das Verfahren «Doppelter Pukelsheim». Florian Arnold

Uri passt sein Wahlsystem für den Landrat an, der im Rathaus in Altdorf tagt. (Bild: Urs Hanhart)

Mit 5287 Ja- zu 3909 Nein-Stimmen haben die Urner eine Verfassungsänderung gutgeheissen. Damit gelten künftig nur noch Altdorf, Bürglen, Erstfeld und Schattdorf als Proporzgemeinden. In Attinghausen, Flüelen, Silenen und Seedorf werden künftig Köpfe statt Parteien gewählt.

Mit 6204 zu 2862 Stimmen wurde zudem die Gesetzesänderung beschlossen, in den Proprozgemeinden künftig mit dem System «Doppelter Pukelsheim» zu wählen.

Uri passt Mischsystem an

Einem Bundesgerichtsurteil zu Folge hat der Kanton Uri bisher mit einem System den Landrat gewählt, das sich nicht mit der Bundesverfassung vereinen lässt. Ein Mischsystem mit Majorzwahlen in den kleineren Gemeinden und Proporzwahlen in den grösseren sei zwar zulässig. Aber gerade in kleineren Proporzgemeinden hätte nicht jede Stimme gleich viel Gewicht. Abhilfe schafft das System «Doppelter Pukelsheim», das deutlich gutgeheissen wurde.

Der Landrat hatte diese Ausdehnung am 13. Februar zu Handen der Volksabstimmung verabschiedet. Dies, obwohl nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese der Praxis des Bundesgericht bei einer erneuten Klage standhalten würde. Die Regierung hatte sich dabei auf ein Gutachten von Staatsrechtsprofessors Paul Richli gestützt. Bei der Debatte im Landrat folgte die Mehrheit des Rats jedoch dem Antrag der Justizkommission. Vorgebracht wurden die Argumente, dass die Majorzwahl den Gemeinden mit drei und vier Sitzen besser entspreche, da die Parteizugehörigkeit eine untergeordnete Rolle spiele.

Erneute Klage ist wahrscheinlich

Für diese Anpassung war eine Verfassungsänderung notwendig. Als nächsten Schritt muss die Bundesversammlung die Urner Verfassung gewährleisten. Es gilt ausserdem als wahrscheinlich, dass das Urner Wahlsystem erneut dem Bundesgericht vorgelegt wird. Bekämpft wurde die Verfassungsänderung von der SP und zu einem grossen Teil auch von der SVP. Stark gemacht für die Ausdehnung des Majorz hatten sich CVP und FDP sowie einzelne Vertreter der SVP.

