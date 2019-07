Indische Sitar-Spielerin tritt in Seelisberg auf Am Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, gastiert die bekannte Indische Sitar-Spielerin Reshma Shrivasta an der Meru in Seelisberg.

Reshma Shrivasta bei einem Auftritt in der Kirche Peter und Paul in Andermatt. (Bild: Otto Odermatt)

(oo) Reshma Shrivasta ist eine begnadete Sitar-Spielerin. Sie wird auch als Star in der Szene bezeichnet. Morgen Samstagabend um 20 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr gibt sie wieder Konzerte an der Meru in Seelisberg. In ihrem Spiel beschreibt sie die Naturgesetze, die die Schönheit der Natur hervorgebracht haben. Reshma Shrivasta kommt immer wieder gerne nach Seelisberg. «Seelisberg ist wirklich der schönste Platz, den ich kenne», erklärt sie.

Die Sitar-Spielerin war schon einmal in Andermatt in der Kirche Peter und Paul zu Gast und verwöhnte die Zuhörer mit einem Konzert. Reshma Shrivasta wurde in einer Musikerfamilie in Allahabad im Norden Indiens geboren.