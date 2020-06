Urner Institut «Kulturen der Alpen» forscht mit Uni Bern Das Urner Institut «Kulturen der Alpen» schliesst sich mit der Uni Bern zusammen, um den Alpenraum besser erforschen zu können.

Teil der Forschung ist unter anderem die Verkehrs- und Mobilitätsgeschichte der Alpen. Archivbild: Severin Bigler

(RIN) Das Urner Institut «Kulturen der Alpen» an der Universität Luzern ist seit Ende 2019 in Betrieb. Wissenschaftler erforschen in Altdorf die Geschichte und die Kultur des Kantons Uri sowie des gesamten Alpenraums. Die Universität Luzern und der Kanton Uri bauen das Institut, das sich in Altdorf in den Räumlichkeiten der Dätwyler-Stiftung befindet, gemeinsam auf.

Nun erhält das neugegründete Forschungsinstitut Unterstützung: Die Universität Bern wird wissenschaftliche Partnerin des Instituts Kulturen der Alpen. Die beiden Institutsleiter, Boris Previsic und Daniel Speich Chassé, sowie Julia Richers, geschäftsführende Direktorin des Historischen Instituts an der Universität Bern, haben kürzlich die entsprechende Vereinbarung für die Forschungszusammenarbeit unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung des Urner Instituts heisst. Mit der Zusammenarbeit sollen einerseits das Wissen und die Erfahrung aus den Forschungsprojekten des Instituts Kulturen der Alpen einem breiteren Kreis von Forschenden zugänglich werden. Andererseits werden für die Studierenden des Historischen Instituts der Universität Bern über die Projekte des Urner Instituts neue Forschungsfelder und Tätigkeiten im Kanton Uri erschlossen – Feldforschungen, Archive sowie politische und fachliche Netzwerke. Gleichzeitig stelle Kulturen der Alpen ­Studierenden der Universität Bern in Altdorf Arbeitsplätze zur Verfügung.

Die Alpenforschung als einmalige Abteilung

Am Historischen Institut der Universität Bern beschäftigt sich vor allem die Abteilung für Wirtschaft-, Sozial- und Umweltgeschichte (WSU) mit der Alpenforschung. Diese in der Forschungslandschaft einmalige Abteilung unter der Leitung von Christian Rohr legt ihre Schwerpunkte auf die Klimageschichte des Mittelalters und der Neuzeit, auf die Erforschung extremer Naturereignisse (Rekonstruktion und kulturelle Verarbeitung), auf Fragen der Ressourcenverteilung und der Ernährungsgeschichte sowie auf die Verkehrs- und Mobilitätsgeschichte. Dabei spiele die Interdisziplinarität in praktisch allen Tätigkeitsfeldern eine wesentliche Rolle, wie es in der Mitteilung weiter heisst.