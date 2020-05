Urner Regierung muss Antworten zu Kitas liefern – Interpellation wird für dringlich erklärt Die Interpellation der CVP zu Schul- und familienergänzende Betreuungsangebote von Céline Huber (CVP, Altdorf) wurde mit 31 zu 28 Stimmen dringlich erklärt. Der Vorstoss muss innert fünf Arbeitstagen von der Regierung beantwortet werden.

Die CVP-Fraktion begründet der Antrag auf Dringlichkeit damit, dass aufgrund der momentanen Situation einzelne Kindertagesstätten in ihrer Existenz bedroht seien. Urner Betreiber von Angeboten der Kinderbetreuung (namentlich Kindertagesstätten, Tagesfamilien und Spielgruppen) hätten teilweise mit einem dramatischen Einbruch von Betreuungszahlen zu kämpfen. «Daraus ergeben sich ungedeckte Kosten und Ertragsausfälle bei den betroffenen Kitas und Spielgruppen», hält Céline Huber in ihrer Interpellation fest. Einerseits seien die Kita-Betreiber angehalten gewesen, die Institutionen offen zu halten, insbesondere mit Blick auf die Personen in systemrelevanten Berufen. Andererseits sie die Empfehlung an die Bevölkerung gegangen, möglichst zu Hause zu bleiben. «Die Dienstleistungsgesellschaft wechselte vom Bürogebäude ins Homeoffice. Die Eltern haben die Kinder von diesem Hintergrund selbst betreut», heisst es in der Interpellation.

Kitas mit «existenziellen Nöten»

Der Antrag der CVP-Fraktion fand Gehör. Der Rat überwies den Vorstoss mit 31 zu 28 Stimmen. Das Parlament beauftragte die Regierung mit dem Ja zur Interpellation, innerhalb von fünf Arbeitstagen Antworten auf sechs Fragen zu Kinderbetreuungsinstitutionen zu liefern. Laut Céline Huber decke die Kurzarbeitsentschädigung die Auslagen der Betreuungseinrichtungen nur partiell und die meisten Kitas würden über sehr wenige finanzielle Reserven verfügen. «So geraten viele Kindertagesstätten schnell in existenziell Nöte.» Es brauche daher finanzielle Unterstützungsbeiträge des Kantons um die Existenz der schul- und familienergänzenden Kinderbetreuungsinstitutionen im Kanton Uri nachhaltig zu sichern.

Der Bund übernimmt einen Drittel der Kosten

Einige Kantone und Städte hätten reagiert und unterstützten die Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung finanziell. Auch der Bund habe Unterstützungsmassnahmen für Institutionen der Kinderbetreuung beschlossen. So würden Aufwendungen der Kanton für den Ausgleich der Ertragsausfälle bei Kitas vom Bund zu mindestens 33 Prozent abgegolten. Dies bedinge jedoch entsprechende finanzielle Unterstützungsbeiträge des Kantons an die Kitas. Denn die Abgeltung erfolgt nachschüssig zum Engagement der Kantone und Gemeinden.

Die CVP-Fraktion vertritt die Haltung, dass die Coronakrise nicht dazu führen darf, dass ein Teil der Versorgung im Bereich der schul- und familienergänzenden Kinderbetreuung wegbricht. «Das wäre familienpolitisch, gesellschaftlich und auch volkswirtschaftlich nicht zu verantworten», hält sie fest. Wirtschaft und Gesellschaft hätten alle Interesse daran, dass die Versorgungsstruktur für unsere Kinder aufrechterhalten bleibe. Schliesslich seien die betroffenen Institutionen ein wichtiges Instrument für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die CVP-Fraktion ersucht den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: