Interkantonale Polizeieinsatzzentralen – ohne Kanton Uri? Mehrere Zentralschweizer Kantone planen, mittels interkantonalen Polizeieinsatzzentralen enger zusammen zu arbeiten. Der Kanton Uri lässt sich bislang nicht in die Karten blicken, inwiefern er sich an der geplanten Zusammenarbeit beteiligt. Dies wirft bei Landrat Ruedi Wyrsch Fragen auf.

Aktuell läuft in Zusammenarbeit mehrerer Zentralschweizer Kantone und deren Polizeikorps ein Projekt, interkantonal einzelne Polizeieinsatzzentralen zusammen zu legen. Der Kanton Uri zeige bis anhin kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen, hält Landrat Ruedi Wyrsch (CVP, Flüelen) in seinem Interpellationsschreiben fest.

«Interkantonale Zusammenarbeit, gerade im Bereich von Einsatz- und Rettungsorganisationen, sind unabdingbar zu fördern», findet Ruedi Wyrsch. Gemeinsame Einsatzzentralen seien ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Ereignisbewältigung, führt er weiter aus. Dazu macht er ein Beispiel: «Im Bereich des Rettungsdienstes hat sich die interkantonale Einsatzzentrale ‹Rettungsdienst Zentralschweiz› mit Standort in Luzern sehr bewährt.»

Gibt es bald gemeinsame Einsatzzentralen? Im Bild: Zentrale in Flüelen der Kantonspolizei Uri Bild: PD

Er stellt dem Regierungsrat in seiner Interpellation zu den interkantonalen Polizeieinsatzzentralen vom 11. November folgende Fragen: