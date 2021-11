Ranking Altdorfer Internetauftritt bekommt mittelmässige Noten 0,5 von 1 Punkt erhält der Internetauftritt der Gemeinde Altdorf in einer Studie. Damit ist der Gemeindepräsident Pascal Ziegler zufrieden. Trotzdem sieht er Verbesserungspotenzial.

Der Internetauftritt der Gemeinde Altdorf. Matthias Piazza (Stans, 12. November 2021)

Wie ist der Stand der digitalen Transformation in den Schweizer Städten? Dafür hat das Institut für Verwaltungsmanagement der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Zusammenarbeit mit KPMG Schweiz einen digitalen Städtemonitor entwickelt. Websites von 162 Schweizer Städten und neun städtischen Gemeinden wurden untersucht. Darunter auch jene von Stans, Sarnen und Altdorf.

In der Gesamtbewertung liegt Altdorf mit 0,5 von 1 Punkt im Mittelfeld, gleichauf mit Stans und leicht hinter Sarnen mit 0,55 Punkten. «Die Studie deckt sich mit unserer eigenen Einschätzung. Wir sind mit unserem Internetauftritt zufrieden, sehen aber noch Luft nach oben», sagt dazu Gemeindepräsident Pascal Ziegler.

«Unser Anspruch ist, uns stetig zu verbessern.»

Allerdings habe man nicht den Anspruch, einen Spitzenplatz zu erreichen:

«Städte haben ganz andere finanzielle Möglichkeiten als wir.»

Doch auch für Altdorf gelte, dass der Online-Schalter eine immer wichtigere Rolle, vor allem bei den jüngeren Bürgerinnen und Bürgern spiele – als Ergänzung zum normalen Schalter. «Wohnsitznachweise kann man bei uns online bestellen. Das ist eine sehr beliebte Online-Dienstleistung.»

Social Media könnte ein Thema werden

In der Kategorie «zielgruppengerechte Dienste und Informationen» erzielte die Altdorfer Website gerade mal 0,41 Punkte und landete damit auf den hinteren Plätzen. In dieser Kategorie wurde etwa die Barrierefreiheit untersucht und die Möglichkeit, Dokumente in einfacher Sprache herunterzuladen. Auch die Suchfunktion wurde unter die Lupe genommen.

Ein Kriterium war auch das Vorhandensein von Erklärvideos oder -comics und Untertiteln. Eine Rolle spielte auch, wie einheitlich das Design daherkommt. Im Weiteren wurde abgefragt, ob's Verlinkungen zu Social Media, ein Veranstaltungskalender sowie ein Newsletter-Angebot gibt und ob man angeben kann, zu welchen Themen man einen Newsletter erhalten möchte. Social Media findet auf der Website von Altdorf bisher nicht statt. Pascal Ziegler kann sich vorstellen, diesen Kanal künftig einzurichten.

Wer auf www.altdorf.ch geht, gelangt bei Bedarf direkt zu den GA-Tageskarten, zum Image-Film der Gemeinde, zum Abfallkalender, zu Webcams von Altdorf und Umgebung oder zu Informationen rund um die Pandemie. Mit diesen Direktzugriffen konnte Altdorf in der Kategorie «gemeinsame Datenverwaltung» punkten. Sie holte die volle Punktzahl.

Luft nach oben gibt's gemäss Studie hingegen im Bereich «Offenheit und Transparenz» mit 0,62 Punkten. Hier wurde unter anderem untersucht, ob die Website auch einen Online-Schalter hat, was bei Altdorf der Fall ist. Über die Website von Altdorf kann man etwa eine GA-Tageskarte bestellen, Adressänderungen melden oder eine Betreibungsauskunft bestellen. Abzüge gibt's, weil Chatfunktion und Kontaktformular fehlen. «Einen Chat einzurichten, erachten wir nicht als sinnvoll, dieser müsste ja 24 Stunden am Tag betrieben werden», gibt Pascal Ziegler zu bedenken. Ein Kontaktformular fasse man hingegen ins Auge.

Null Punkte gab's bei der Kategorie «Standardisierung und Interoperabilität». Hier interessierte etwa die Frage, ob die Websites E-Payment anbieten, das heisst, ob man die Gebühren für die Dienstleistungen, die man im Internet abruft, auch gleich online bezahlen kann. Das ist in Altdorf nicht der Fall. Bevor moderne Zahlungsmethoden wie Twint zum Einsatz kämen, müssten Fragen des Datenschutzes geklärt werden, gibt Pascal Ziegler zu bedenken.