Interview mit Wilhelm Tell «Doch dann kam Roger Federer ...» Wilhelm Tell ein Mythos? Von wegen: Wir haben den Nationalhelden zum Gespräch getroffen. Der Urner äussert sich anlässlich des

1. Augusts zu neuer Konkurrenz und der Gefahr, bald gecancelt zu werden. Er wehrt sich gegen Vereinnahmung und sympathisiert ausgerechnet mit den Klimaklebern.

Wilhelm Tell auf dem Urnersee. Insidern ist er heute auch unter dem Namen Florian Niederberger bekannt. Bild: Pius Amrein (27. Juli 2023)

Unser Interview mit Wilhelm Tell findet auf dem Urnersee statt – er hat eine kleine Ausfahrt per Stand-Up-Paddleboard vorgeschlagen. Wir lernen einen zugänglichen, gesprächigen und gut gelaunten Mann im Hipster-Look kennen, die Armbrust lässig geschultert. Nach einer kurzen Irritation merken wir schnell: Wilhelm Tell ist voll im 21. Jahrhundert angekommen.

Herr Tell, vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Interview. Wir sind etwas verwirrt: Gemäss renommierten Historikerinnen und Historikern soll es Sie gar nie gegeben haben. Und jetzt sitzen Sie trotzdem hier …

Wilhelm Tell:

Ein Simpel, Dummkopf oder armer Tropf

kann heut’ an meiner Existenz nur zweifeln!

Seht her, ich bin ein Mann aus Fleisch und Blut,

mit Bart, Gewand und auch mit einer Armbrust,

getreu dem Bild, das man sich von mir macht.

Wow! Sie reden tatsächlich in Blankversen! Ich dachte stets, diese Sprache sei von Friedrich Schiller zur bewussten Überhöhung des Alltäglichen gewählt worden.

(Erstaunt)

Sie kennen meinen treuen Biografen?

Der Fritz, ein Deutscher zwar und doch ein Freund.

Mit viel Talent und Präzision hat er

mein wahres Leben trefflich illustriert.

Nicht einen Vers hat er dazu erfunden:

Exakt so war’s, wie er’s beschrieben hat!



Und wehe dem, der Schillers Text bemängelt,

als Machwerk oder schlimmer noch als Dichtung

das glänzende Juwel diskreditiert:

Mit mir persönlich legte er sich an.

Da wagt man ja kaum zu widersprechen. Sie sind also auch heute noch latent gewalttätig?

Wohl habe ich gelernt im Lauf der Jahre,

dass Selbstjustiz nicht wohl geseh’n mehr ist.

Doch falls mein Stolz erneut gekränket würde,

griff ich auch heut’ zum tödlichen Geschoss.

Ganz ehrlich, Herr Tell, auf Dauer ist es etwas anstrengend, Ihnen zu folgen. Sprechen Sie denn kein modernes Deutsch?

Ah, doch klar. Ich dachte, Sie wollen es eher klassisch. Grundsätzlich gehe ich schon mit dem Flow der Zeit. Und das RAV hat mir eben noch einen Weiterbildungskurs in zeitgemässer Kommunikation bezahlt.

Interessant. Sie sind also gerade arbeitslos?

Ja, es ist derzeit für mich nicht einfach, einen Job zu finden. Lange konnte ich als Nationalheld gutes Geld verdienen. Doch dann kam Roger Federer … Und noch ein weiteres Problem zeichnet sich ab.

Welches?

In diesen politisch überkorrekten Zeiten wird mir der Vorfall in der Hohlen Gasse zunehmend zum Fallstrick.

Besteht die Gefahr, dass Sie deswegen gecancelt werden?

Das halte ich durchaus für möglich. Leider. Obwohl ich nie vor Gericht stand – und die Sache ohnehin längst verjährt ist.

Doch der Mord an Hermann Gessler bleibt eben doch sehr eng mit Ihrer Biografie verbunden.

Mord? Ich bin empört über Ihre Wortwahl. Das ist ein klarer Fall von medialer Nachverurteilung!

Wie würden Sie es denn bezeichnen?

Es war Notwehr im Dienste der jungen Eidgenossenschaft.

Aha, Notwehr. Das nehmen derzeit ja auch die Klimaklebenden für sich in Anspruch.

Völlig zu Recht! Sind Sie je in den Urner Alpen wandern gegangen?

Ja …

Dann ist Ihnen bestimmt auch aufgefallen, wie sehr sich die Landschaft verändert. Die Gletscher verschwinden, am Urirotstock etwa ist schon fast alles Eis geschmolzen. Und am Gemsstock muss der Gletscher richtiggehend gehätschelt werden, damit er noch ein paar Jahre länger hält. Das ist dramatisch! Und dann der Verkehr, an dem wir Urner massiv leiden: Die regelmässigen kilometerlangen Staus vor dem Gotthard sind eine völlige Zumutung. Wenn das nicht schnell bessert, klebe auch ich mich noch auf die Autobahn!

Ist das wirklich das richtige Rezept?

Dank Widerstand und zivilem Ungehorsam bin ich bekanntlich schon früher zum Ziel gekommen.

Das war im Mittelalter. Haben Sie keine Angst, im Hier und Heute Ihre zahlreichen Fans bei der SVP zu enttäuschen?

Angst? Ich bitte Sie. Ich bin Wilhelm Tell und grundsätzlich furchtlos. Und die Instrumentalisierung meiner Person geht mir ohnehin auf den Wecker. Zur Ikone der Schweizer Rechten wurde ich ungefragt – gegen meinen Willen. Zwar stehe ich für Selbstbestimmung, das sehr wohl. Aber ich will auch Veränderung, bin ein Revoluzzer und ein Querkopf.

Oder gar ein Querdenker?

Beleidigen Sie mich nicht, sonst beende ich dieses Gespräch!

Das wollen wir tunlichst vermeiden. Was ärgert Sie denn so an den Schwurblerinnen und Schwurblern?

Am meisten, dass sie sich als Opfer darstellen – Opfer dunkler Mächte und Verschwörungen. Wobei das ja ganz generell eine unsägliche Mode ist – die Schweiz scheint derzeit voll von Opfern zu sein: Ich sehe lauter privilegierte Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen.

Wie meinen Sie das?

Frauen sehen sich als Opfer der Männer und umgekehrt, die Klimajugend sieht sich als Opfer der Boomer; am sinkenden Testosteronspiegel älterer Herren ist die EU schuld, am bloss moderaten Wachstum der Wirtschaft die Gen Z, am vollen Zugabteil die Ausländerquote …

Ist das so schlimm?

Ja, weil man die heisse Kartoffel einfach herumreicht, statt Probleme gemeinschaftlich und solidarisch zu lösen. Ausserdem werden so die Nöte der wirklich Unterdrückten und Benachteiligten marginalisiert – und übrigens auch die Leistungen der Gen M.

Gen M?

Das steht für Generation Middle Ages oder Mittelalter. Also für Typen wie Walther Fürst, Werner Stauffacher, Arnold vom Melchtal oder mich. Wir waren nicht nur gefühlt geknechtet. Nein, wir litten unter echter Tyrannei, unter Willkür, erzwungener Fronarbeit und hohen Steuern ohne jede Gegenleistung.

Doch Sie haben sich gewehrt.

Darauf bin ich heute noch stolz. Vor allem, dass wir uns befreien und unser Recht auf individuelle Freiheit durchsetzen konnten.

Aus dem von Ihnen mitgegründeten Staatenbund ist längst eines der erfolgreichsten und wohlhabendsten Länder mit hoher Lebensqualität geworden: die Schweiz. Wie blicken Sie auf diese Entwicklung?

Mit grosser Genugtuung! Es ist unglaublich schön, zu sehen, wie sich sehr vieles zum Guten gewendet hat. Trotzdem: Dieser Staat mit all den satten und – wie ich finde – manchmal etwas selbstgerechten Bewohnerinnen und Bewohnern ist mir auch ein wenig entrückt. Im Herzen fühle ich mich mit den Geknechteten von heute fast mehr verbunden: mit dem nordkoreanischen Volk etwa oder den Frauen im Iran. Und selbstredend beobachte ich mit Genugtuung, wie entschlossen die Ukraine sich gegen Russland wehrt.

Wilhelm Tell im Gespräch mit dem Reporter unserer Zeitung. Bild: Pius Amrein (27. Juli 2023)

Was halten Sie von der aktuellen Woke-Debatte?

Die individuelle Entfaltungsmöglichkeit ist ja im Grunde ganz mein Thema: Jede*r soll sein können, was er/sie will. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen: Als kürzlich Walterli mit schwarz gefärbten Fingernägeln nach Hause kam, musste selbst ich zweimal leer schlucken.

Apropos: Wie geht es Ihren Söhnen?

Sehr gut. Walter macht gerade ein Praktikum beim Schweizerischen Obstverband in Zug, und Willi dreht als Wing- und Kitesurfer Tiktok-Videos auf dem Urnersee.

Da schwebt er sicher oft an der Rütliwiese vorbei. Dort jährt sich demnächst zum 732. Mal der legendäre Schwur. Nehmen Sie auch an der Feier teil?

Nein, die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft hat mich noch nie als Festredner eingeladen (lacht). Aber das ist nicht schlimm. Denn ich halte das Rütli ohnehin für die am meisten überschätzte Wiese der Schweiz. Der Ort lag damals für alle Beteiligten einfach ideal. Von mir aus hätten wir uns auch auf dem Seelisberg oder an der Isleten treffen können. Oder noch lieber gleich direkt in Altdorf beim Telldenkmal. (Lacht noch lauter.)

Lustig. Irgendwie kommen Sie heute humorvoller rüber als damals. Woran liegt das?

Früher ging es um Leben und Tod. Heute kann ich alles etwas lockerer nehmen.

Das strahlen Sie ehrlich gesagt auch aus: Sie sehen super aus für Ihr Alter und wirken unterdessen ja schon fast wie einer dieser coolen Hipster. Was ist eigentlich das Geheimnis Ihrer ewig währenden Jugend?

Erst kürzlich wurden meine Frau Hedwig und ich das schon einmal gefragt – von Patricia Boser, die bei uns zu Hause in Bürglen für Tele Züri eine Homestory drehte. Ich sagte schon damals: Wir schlafen viel, essen regelmässig Ürner Hüswirscht, trinken jeden Tag drei Liter lötiges Wasser von der eigenen Quelle – und wir gehen regelmässig mit Franz Steinegger auf den Eggbergen wandern.