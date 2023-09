Intschi/Zug Urner wirkt zum ersten Mal beim Zentralschweizer Biomarkt mit Am Samstag, 9. September, präsentiert Sämi Indergand aus Intschi am 15. «O Sole Bio»-Markt an der Seepromenade von Zug zum ersten Mal seine Produkte.

Sämi Indergand aus Intschi hat seit 2020 die Bio-Suisse-Knospe-Lizenz. Bild: Edith Aschwanden (Intschi, 31. 8. 2023)

Per Ende 2022 produzieren 7341 Betriebe in der Schweiz nach den Richtlinien von Bio Suisse. Sie halten einen Marktanteil von über 14 Prozent am Gesamtumsatz der Frischprodukte. Gut 17 Prozent aller direktzahlungsberechtigten Landwirtschaftsbetrieben in der Schweiz sind somit Biobetriebe. Uri hat mit weniger als 10 Prozent noch Luft nach oben. Die Rangliste wird von Graubünden mit 64 Prozent angeführt. Bioprodukte müssen aus kontrolliert biologischem Anbau stammen, dürfen nicht gentechnisch verändert sein und werden ohne Einsatz konventioneller Pestizide oder Kunstdünger angebaut.

Vor 15 Jahren haben die fünf Zentralschweizer Biovereine rund um den Vierwaldstättersee den Markt «O Sole Bio» an der Seepromenade in Zug ins Leben gerufen. Am Samstag, 9. September, können die Besucherinnen und Besucher an über 60 Marktständen am Seeufer in Zug Lebensmittel und naturnahe Produkte aus der ganzen Zentralschweiz kaufen oder direkt vor Ort geniessen. Mit dabei am Jubiläumsanlass ist auch der Verein Bio Uri sowie das Urner Wollhandwerk.

Inspirierende Eindrücke und spannende Gespräche

Sämi Indergand ist einer der Biobauern aus Uri, welcher in Zug vor Ort sein wird und verschiedene Grillwaren zum Direktverzehr zubereiten wird. Zusammen mit seiner Frau Julia Aschwanden und den drei Kindern bewirtschaftet er einen Bergbauernhof im Ried bei Intschi. «Wir legen grossen Wert auf die standortgerechte und naturnahe Bewirtschaftung mit einem geschlossenen Futter- und Düngerkreislauf», erklärt der Bergbauer, der seit 2020 die Bio Suisse Knospen-Lizenz hat.

Sämi Indergand und seine Frau Julia Aschwanden aus Intschi sind in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur am Altdorfer Wochenmarkt, sondern auch am «O Sole Bio» Markt in Zug präsent. Bild: Edith Aschwanden (Altdorf, 23. 7. 2023)

Indergand und seine Familie sind in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem eigenen Stand in Zug präsent. In den früheren Jahren waren sie jeweils nur als Gäste vor Ort. «Jedes Jahr haben wir am Biomarkt in Zug inspirierende Eindrücke und viele nützliche Informationen aus den Gesprächen mit den Biolandwirten aus der Zentralschweiz sammeln können», erklärt der Urner, der als Direktvermarkter von Biofleisch auch regelmässig am Altdorfer Wochenmarkt anzutreffen ist.

Entdecken, Schlemmen und Diskutieren ist angesagt

Der traditionelle «O Sole Bio»-Markt in Zug bietet nebst zahlreichen Marktständen mit unterschiedlichen Bioprodukten aus der ganzen Zentralschweiz auch verschiedene Aktivitäten sowie Diskussionsrunden an. So gibt es ein Lama-Trekking, Interessierte können selber Rahm zu Butter schlagen oder beim Schnapsbrennen und Mosten zuschauen.

Die Diskussionsrunden drehen sich um Themen wie Nachhaltigkeit, klimaoptimale Gastronomie oder um «Boden, Ernährung und Gesundheit: Die Landwirtschaft ist, wie du isst». So möchten die Marktfahrerinnen und Marktfahrer die Gelegenheit für einen Wissensaustausch zwischen Produzenten und Konsumenten nutzen.