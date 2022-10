Isenthal Chilbi-Ausstellung zur Wildheulandschaft – so ist die «Rosenkranzplanggä» zu ihrem Namen gekommen Die Isenthaler Chilbi steht dieses Jahr unter dem Motto Wildheunutzung. Die Tradition prägt das bäuerliche Leben bis heute – auch durch die vielen Ortsnamen.

Die «Rosenchranzplanggä» ist ein Wildheuplätz unter dem Zingel. Sie liegt ob der Alp Gitschenen. Jeder Plätz hat hier seinen eigenen Ortsnamen, meist nur den Ortsansässigen bekannt. Doch sie sind nötig, damit sich die Wildheuer orientieren und verständigen können. Ob der «Rinderweid», «Grotzenplangge», «Plänggi» und eben – die «Rosenchranzplanggä». Wie kam es zu diesem Namen?

Der Gitschener Sepp kennt die Geschichte. Er erzählt: Der erste Sonntag im Oktober ist Rosenkranzsonntag. 1936 wurden an diesem Feiertag mit Mühe und Not die letzten Heubündel, sogenannte Pinggel, eingetragen. Doch schon beim Rechen habe es zu schneien begonnen. Schloffen Fritz, Franz und Berti kamen zufällig von der Pilgerfahrt von Niederrickenbach zurück. Es war ein Glück, denn in letzter Minute halfen sie, das Wildheu ins Trockene zu bringen. Danach habe es tief eingewintert. Seither heisst der Plätz «Rosenkranzplanggä».

Josef Aschwanden senior und Josef Aschwanden junior beim Abfassen von imposanten Tristen. Die Tristenspitze wird mit einem Heugarn und Steinen an den Seilenden nach unten gezogen. Bild: PD

Im Winter tödlich verunglückt

Die Familie Josef Aschwanden-Bucher bewirtschaftet schon seit Generationen das grosse Gebiet des Oberen und Unteren Zingels. «Die Wildheuflächen in diesem Gebiet sind ‹Eigen› und sie gehören zu unserem Heimä Gitschenen», erklärt Sepp Aschwanden, dessen Vater Sepp ebenso leidenschaftlich in die Wildi ging. «Unsere Familie bewirtschaftet eines der grössten zusammenhängenden Wildgebiete im Isenthal», erklärt der Bergbauer, der im Spielfilm «Drii Winter» eine wichtige Hauptrolle spielte. Hans und Georg, die zwei Brüder von Urgrossvater Alois Aschwanden (1829–1910), kamen 1841 im Maisandergebiet beim Tristen ums Leben. Als sie das Tristenheu im Winter abfassen und mit dem Horenschlitten hinunterführen wollten, wurden sie von einer Lawine erfasst und verunglückten tödlich.

Wildheu ist wertvolles Zusatzfutter

«Durchschnittlich ernten wir pro Saison 15 bis 17 Tonnen Wildheu», erfährt man vom Gitschener Sepp, der einiges über das Wildheuen im Zingel zu berichten hat. Es gebe gute und schlechte Jahre. Zum Beispiel konnten im Jahr 2021 nur zwölf Tonnen geerntet werden. Anders 1917. Damals schnürte man 500 Pinggel, was einem Gesamtgewicht von rund 21 Tonnen entsprach.

Sepp Aschwanden berichtet weiter: 1940 musste das Dach des Oberen Gädeli zum dritten Mal gedeckt werden. Stini Franz fragte Vrendler Wendel um Hilfe. Dieser willigte ein, wenn er sein Heu künftig ebenfalls dort einlagern dürfe. 1962 schob ein Föhnsturm das ganze Gädeli weg. Und auch 1974 verursachte der Kriechschnee an beiden Gädeli grosse Schäden. Das Gädeli befindet sich an sehr exponierter, aber lawinensicheren Lage. 1982 konnte Josef Aschwanden die Gädeli-Hälfte von Stini Sepps Toni abkaufen. Auch 1999 hob der Sturm «Lothar» das Dach wieder um zehn Zentimeter an, doch zum Glück hatte es kein Heu drin. Die Wildheugeschichten im Zingel zeigen: Die Arbeit geht den Wildheuern nicht aus. Und viel Wissen geht verloren, wenn es nicht gesammelt und aufgeschrieben würde.

Fortschritt nicht um jeden Preis

Erst seit 2003 benutzt Josef Aschwanden die Mähmaschine, sonst verzichtet er auf motorisierte Geräte. Die Familie benutzt noch keine Bläser. Das Heu wird ohne Helikopter, sondern mit Wildseilen ins Tal transportiert. Das Heu wird in den Gädeli im Oberen und Unteren Zingel zwischengelagert. Diese bieten Platz für 100 Pinggel. Erst im Spätwinter, wenn wieder Platz im Obergaden ist, holt Sepp Aschwanden das Heu. Er fasst es in Netze zu «Winterpinggeln» und transportiert sie per Seil zum Alpgaden. Dort verfüttert er das Futter den Rindern.

Die Wildheuseile erleichterten den Bauern die Arbeit enorm. 1904 wurde wahrscheinlich eines der ersten Seile im Isenthal errichtet. Die Bauern trugen damals acht Meter lange und zehn Millimeter dicke Eisenstangen über den Schoneggpass nach Gitschenen. Diese wurden dort zu einem Seil zusammengeschweisst und sind bis heute im Betrieb. (pd/mka)