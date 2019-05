Isenthal erleichtert Grundstückerwerb für Ausländer An der Gemeindeversammlung vom 1. Mai in Isenthal ist ein Kredit für ein neues Lawinenwarnsystem genehmigt worden. Der Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland wurde erleichtert. Urs Hanhart

In Isenthal können Ausländer jetzt einfacher Grundstücke erwerben. (Bild: PD)

Zur Erhöhung der Sicherheit und Verfügbarkeit der Grosstalstrasse wurde 2017 in einem Pilotprojekt eine Alarmanlage im Sättelital installiert. Nach zwei schneereichen Wintern mit vielen Lawinenabgängen kann laut dem Gemeinderat ein positives Fazit gezogen werden. Dei Anlage habe durchwegs einwandfrei funktioniert. Nun wird auch im Grosstal eine solche Warnanlage installiert. An der Gemeindeversammlung vom 1. Mai wurde ein für dieses Projekt bestimmter Kredit von 102’000 Franken einstimmig genehmigt. Ursprünglich waren die Kosten mit 84’000 Franken veranschlagt worden. Diese Zahl musste jedoch kurzfristig noch nach oben korrigiert werden. Der Kanton hat der Gemeinde Isenthal eine finanzielle Beteiligung von 70 Prozent an den Bau- und Unterhaltskosten zugesprochen.

Null-Prozent-Quote wird aufgehoben

Einem Antrag des Gemeinderats, den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zu erleichtern, stimmten die Versammelten grossmehrheitlich zu. 1985 hatte die Einwohnergemeinde Isenthal beschlossen, eine Null-Prozent-Quote festzulegen. Nun wird diese dahingehend abgeändert beziehungsweise gelockert, dass maximal drei Liegenschaften innerhalb von fünf Jahren durch Ausländer erworben werden können.

Einstimmig genehmigt wurde die Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde Isenthal. Sie weist einen Aufwandüberschuss von rund 7123 Franken aus. Die Laufende Rechnung schliesst somit um rund 96’000 Franken ab als budgetiert.