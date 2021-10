Isenthal Gepflegtes Handwerk und einheimische Köstlichkeiten lockten Marktbesucher ins Isenthal Trotz der unsicheren Wetterlage zog der diesjährige Isenthaler Handwerksmarkt wieder viele Besucher aus nah und fern an.

Der Name ist Programm: Beim Handwerksmarkt wird alles noch «vo Händschä» gemacht. Bild: Lukas Dill (Isenthal, 26. September 2021)

«Der Mut wurde belohnt», so das vorherrschende Gefühl am Sonntagabend, 26. September, als sich die Marktstände leerten und die Besucher auf den Heimweg machten. Das OK des Vereins Tourismus Isenthal hatte sich trotz eher unsicherer Wettervorhersage entschieden, den Isenthaler Handwerksmarkt durchzuführen. Für einmal reihten sich die Stände etwas kompakter aneinander, damit alle unter dem schützenden Zeltdach Platz fanden. Zum fröhlichen Klang der Ländlermusik deckten sich die Besucher mit Kaffee oder Tee vom Feuer des Kaminfegers ein und machten sich auf den Rundgang durch die Stände.

Da reihte sich einheimisches Bier neben Alpkäse, Trockenfleisch oder gestrickte Kappen, und neben liebevoll genähten Kinderlatzen war handverpackter Kräutertee zu finden. Nach einem kurzen Fussmarsch waren auch die Holzbildhauer-Werkstatt der Familie Bissig sowie der Bauernhof Weid der Familie Kempf zu erreichen, wo eine gemütliche Festwirtschaft aufwartete.

Zum ersten Mal fand der Handwerksmarkt unter einem Zeltdach statt, um eine Durchführung trotz Wetterschwierigkeiten und Covid-Situation zu ermöglichen. Bild: Lukas Dill (Isenthal, 26. September 2021)

Gesellige Atmosphäre weckt Kauflust

Vermutlich sowohl aufgrund der Covid-Situation wie auch durch den Wetterbericht waren spürbar weniger Gäste am Isenthaler Handwerksmarkt anzutreffen. Dafür hatten die Angereisten wiederum viel Platz und Zeit, die Marktstände und präsentierten Handwerke zu begutachten, mit den Ausstellern zu plaudern und sich mit lokalen Produkten einzudecken. Diese gemütliche, gesellige Stimmung weckte die Kauflust und auch unter den Ausstellern ergab sich manches Wiedersehen, etwa nach dem Alpsommer.

Ein Teil des OK; von links: Renate Gasser, Bruno Imholz, Andreas Arnold und Andrea Herger. Bild: Lukas Dill (Isenthal, 26. September 2021)

Beliebt ist auch immer die Alpenwanderung, welche von der Klewenalp via Gitschenen ins Isenthal führt und mit dem Schiff wieder zurück. Jeweils am Sonntag des Handwerksmarktes wird diese noch attraktiver, wenn nämlich der Sessellift Chälen auf der Klewenalp in Betrieb ist. Wetterbedingt wurden etwas weniger Tickets verkauft, dennoch nutzten zahlreiche Personen das Angebot und trafen zu Fuss in Isenthal ein. (pd/RIN)